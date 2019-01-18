Билд терминала перед 1970 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обновитесь до 1972 билда, пожалуйста. Там пофиксили ряд ошибок.
Чтобы избежать обновлений, не работайте на нашем тестовом сервере MetaQuotes-Demo.
Ренат, добрый день, после обновления перестали работать WebRequest, перед обновлением специально проверил запустив пару советников, после обновления, запустил снова, и выдает ответ -1, а _LastError = 4014
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Вызовы происходят из советников, разрешения на доступ к сайтам есть и сайты добавлены в список разрешенных.
Ренат, добрый день, после обновления перестали работать WebRequest, перед обновлением специально проверил запустив пару советников, после обновления, запустил снова, и выдает ответ -1, а _LastError = 4014
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Вызовы происходят из советников, разрешения на доступ к сайтам есть и сайты добавлены в список разрешенных.
А где пример вызова и скриншот списка разрешений?
А где пример вызова и скриншот списка разрешений?
Все советники выполняют запросы через мою библиотеку, все предельно просто и прозрачно.
Ошибка абсолютно на любой запрос к любому из ресурсов, даже к корневому адресу сайта, либо к любому другому API сайта из списка, дело не в ресурсе на который идет запрос и не в http и https, запрос отклоняется на уровне терминала.
Все советники выполняют запросы через мою библиотеку, все предельно просто и прозрачно.
Ошибка абсолютно на любой запрос к любому из ресурсов, даже к корневому адресу сайта, либо к любому другому API сайта из списка, дело не в ресурсе на который идет запрос и не в http и https, запрос отклоняется на уровне терминала.
Приведите URL, к которым не удаётся получить доступ
Приведите URL, к которым не удаётся получить доступ
До обновления все работало отлично.
До обновления все работало отлично.
Спасибо.
Уберите последний слеш в списке разрешённых, чтобы работать в текущем билде.
Я внесу исправления, для следующих билдов
Спасибо.
Уберите последний слеш в списке разрешённых, чтобы работать в текущем билде.
Я внесу исправления, для следующих билдов
Спасибо.
Лёха, ты уже про это "недавно" точно эту же байку рассказывал года два назад :)))
Забываешься. Хоть записывай что-ли.
Я вот памятью не страдаю пока ещё :)
Вот прям надо все уточнить и опошлить )) Да, было пол-года или год назад, какая разница. Клиенты не меняются. И не обновляются.
А где пример вызова и скриншот списка разрешений?
Ренат, спасибо за оперативное решение моей проблемы, ещё хотел уточнить, по поводу services.
Я ради интереса уже их проверил, во время остановки небольшое аномальное зависание терминала происходило, а в запущенном виде все работало.
1. Возможно ли их будет использовать как ресурсы?
2. Возможен ли их запуск и остановка с помощью советников?
П.С. Справку MQL5 уже давно не обновляли)
Ренат, спасибо за оперативное решение моей проблемы, ещё хотел уточнить, по поводу services.
Я ради интереса уже их проверил, во время остановки небольшое аномальное зависание терминала происходило, а в запущенном виде все работало.
1. Возможно ли их будет использовать как ресурсы?
2. Возможен ли их запуск и остановка с помощью советников?
П.С. Справку MQL5 уже давно не обновляли)
Исправление доступно в бете 1973 билда.
1. Попробуйте
2. Нет