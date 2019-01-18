Билд терминала перед 1970 - страница 2

Renat Fatkhullin:

Обновитесь до 1972 билда, пожалуйста. Там пофиксили ряд ошибок.

Чтобы избежать обновлений, не работайте на нашем тестовом сервере MetaQuotes-Demo.

Ренат, добрый день, после обновления перестали работать WebRequest, перед обновлением специально проверил запустив пару советников, после обновления, запустил снова, и выдает ответ -1, а _LastError = 4014

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова

Вызовы происходят из советников, разрешения на доступ к сайтам есть и сайты добавлены в список разрешенных.

 
А где пример вызова и скриншот списка разрешений?

 
Renat Fatkhullin:

А где пример вызова и скриншот списка разрешений?

//+------------------------------------------------------------------+
bool CWeb::Post(
                string url,
                string body="",
                string headers=""
                )
  {
   char              char_body[];

   int count=StringToCharArray(body,char_body,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8);
   ArrayResize(char_body,count-1);

   return(Response(WebRequest("POST",url,headers,timeout,char_body,response,res_headers)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool CWeb::Get(
               string url,
               string headers=""
               )
  {
   char              char_body[];

   return(Response(WebRequest("GET",url,headers,timeout,char_body,response,res_headers)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+  
bool CWeb::Response(int result)
  {
   switch(result)
     {
      case -1:
         Print(_LastError);
         Alert("Сайт не добавлен в список разрешенных или отсутствует подключение к интернету!");
         return(false);
      case 200:....

Все советники выполняют запросы через мою библиотеку, все предельно просто и прозрачно.


Ошибка абсолютно на любой запрос к любому из ресурсов, даже к корневому адресу сайта, либо к любому другому API сайта из списка, дело не в ресурсе на который идет запрос и не в http и https, запрос отклоняется на уровне терминала.

 
Daniil Kurmyshev:

Все советники выполняют запросы через мою библиотеку, все предельно просто и прозрачно.

Ошибка абсолютно на любой запрос к любому из ресурсов, даже к корневому адресу сайта, либо к любому другому API сайта из списка, дело не в ресурсе на который идет запрос и не в http и https, запрос отклоняется на уровне терминала.

Приведите URL, к которым не удаётся получить доступ

 
Ilyas:

Приведите URL, к которым не удаётся получить доступ

bool CWeb::Get(
               string url,
               string headers=""
               )
  {
   char              char_body[];
   Print("GET:"+url);
   return(Response(WebRequest("GET",url,headers,timeout,char_body,response,res_headers)));
  }

До обновления все работало отлично.

 
Daniil Kurmyshev:

До обновления все работало отлично.

Спасибо.

Уберите последний слеш в списке разрешённых, чтобы работать в текущем билде.

Я внесу исправления, для следующих билдов

 
Ilyas:

Спасибо.

Уберите последний слеш в списке разрешённых, чтобы работать в текущем билде.

Я внесу исправления, для следующих билдов

Спасибо.

 
Artyom Trishkin:

Лёха, ты уже про это "недавно" точно эту же байку рассказывал года два назад :)))

Забываешься. Хоть записывай что-ли.

Я вот памятью не страдаю пока ещё :)

Вот прям надо все уточнить и опошлить )) Да, было пол-года или год назад, какая разница. Клиенты не меняются. И не обновляются.

 
Renat Fatkhullin:

А где пример вызова и скриншот списка разрешений?

Ренат, спасибо за оперативное решение моей проблемы, ещё хотел уточнить, по поводу services.

Я ради интереса уже их проверил, во время остановки небольшое аномальное зависание терминала происходило, а в запущенном виде все работало.

1. Возможно ли их будет использовать как ресурсы?

2. Возможен ли их запуск и остановка с помощью советников?

П.С. Справку MQL5 уже давно не обновляли) 

 
Daniil Kurmyshev:

Ренат, спасибо за оперативное решение моей проблемы, ещё хотел уточнить, по поводу services.

Я ради интереса уже их проверил, во время остановки небольшое аномальное зависание терминала происходило, а в запущенном виде все работало.

1. Возможно ли их будет использовать как ресурсы?

2. Возможен ли их запуск и остановка с помощью советников?

П.С. Справку MQL5 уже давно не обновляли) 

Исправление доступно в бете 1973 билда.

1. Попробуйте

2. Нет

