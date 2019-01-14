Последняя бета-версия дескопа.
Зачем данную функцию реализовали? И самый основной вопрос: как откатить назад? При выборе "Последняя релизная версия" билд не меняется.
И раньше при обновлении через счет Metaquotes Demo качались беты, просто тут сделали кнопку, чтобы обновиться со счета своего ДЦ. А что с бетами не так? Стоит 1968, все нормально.
Бета качается, только принудительно, если в ручную не делать, то ставится стандартная.
Что значит принудительно и в ручную? Раньше был только один способ обновиться, он и сейчас на МТ4 единственный. Это открыть на терминале МТ5 счет Metaquotes Demo, тогда шли обновления с бета-версиями. А если сидеть на счете своего ДЦ, можно и новых релизов не увидеть. Как раз вчера у заказчика с Альпы была версия аж 1930 и индикатор не рисовал. Обновили его до 1968, все заработало. Смысл цепляться за старье?
Если даже скачать платформу от Metaquotes Demo, то скачивается последний релиз, а можно и бета версию потом скачать. У меня по крайне мере так
Мы сделаем, чтобы с бета-версии можно было откатываться на релизную версию через команду в меню справки.
Было бы полезно, мало ли когда-нибудь возникнет проблема. Хотя сижу на последних бетах, еще и программы пишу, серьезных проблем пока не было.
Мы сделаем, чтобы с бета-версии можно было откатываться на релизную версию через команду в меню справки.
Если возможно, лучше к предыдущей бете. И если можно, то неоднократно до релиза. Лично мне хотелось-бы всегда иметь последнюю бету, но вот на 1968 очень тормозить стала функция ObjectFind() и откатиться до релиза не очень хочется поскольку в 1966 таких проблем не замечено.
Если будет возможность откатиться только до релизной версии, придётся пользоваться там-же способом что и сейчас. Получится, надеюсь не только мне, эти дополнения как мёртвому припарки.
Я в разных билдах не пробовал, но один и тот же проект на МТ5 бывает до 4-х сек компится, а на МТ4 до 0,5
На МТ5 делается глубокая оптимизация, на МТ4 ее нет. Соответственно, и код МТ5 работает в разы быстрее МТ4, тут тысячу раз проводили тесты.
