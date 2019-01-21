Советники: Checkers - страница 2
А можете кроме задачек по шашкам сделать визуальные эффекты допустим для терминала МТ4, в виде летающих по терминалу цветных смайликов или проч.фигурок, специально для девушек), вроде меня, чтобы во время торговли было не так скучно смотреть на цифры или графики. Можно чашечки кофе, чая, собачек, котиков, аквариум с рыбками ?))))....Вношу предложение на полном серьезе.........Думаю, сама по себе идея визуальных эффектов очень интересна и многим понравится. Даже те же визуальные часы в терминале в увеличенном виде и во многих модификациях пригодились бы.
Ксения, добрый день! Не мог не оставить без внимания Ваше предложение. Визуальные эффекты - это конечно красиво, но решил сделать что-нибудь по-интересней. В общем специально для Вас потратил ещё 2 дня.... и сделал очень "женскую" программу: ШАРИКИ. Если Вы играли в такую (а я в этом уверен), то пронастольгируете...помните Lines-98.
Дарю эту программу Вам и всем, кому она понравится. Это советник (так удобней).Файл прикладываю...
Если торгуете советниками, то на график вообще не смотрите, лучше книжки почитайте.
Эту бы энергию, да на исследования рынков!
Подкидывайте идеи по торговле, проверенные временем... сделаем... Только вот дельных идей похоже ни у кого нет...