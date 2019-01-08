МТ4 без издателя.
- 2016.09.23
- windowsnotes.ru
В последнее время мой ДЦ стал предлагать для скачивания МТ4 без издателя. И при установке win 10 его отвергает. Это что значит, нелецизионный что-ли? Или с истекшим сроком лицензии? А ещё не так давно этот же ДЦ давал для скачивания МТ4, который нормально устанавливался. При этом техподдержка ДЦ не смогла дать ответ для решения проблемы и не нашла ничего лучшего, как предложение поискать решение проблемы в интернете.
Меняйте ДЦ. Вполне возможно, что у него проблемы, решение которых он начал с сокращения службы техподдержки и прекращения отношений с Метаквотами.
Вот такое окно выскакивает при попытке утсановить МТ4:
Дайте ссылку и сайт, откуда вы скачиваете инсталлятор, пожалуйста.
Это явно хулиганы, так как все наши инсталляторы правильно подписаны нашей цифровой подписью и четко показывают в качестве издателя "MetaQuotes Software Corp.".
Скинул в личку.
