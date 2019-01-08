МТ4 без издателя.

Новый комментарий
 

В последнее время мой ДЦ стал предлагать для скачивания МТ4 без издателя. И при установке win 10 его отвергает. Это что значит, нелецизионный что-ли? Или с истекшим сроком лицензии? А ещё не так давно этот же ДЦ давал для скачивания МТ4, который нормально устанавливался. При этом техподдержка ДЦ не смогла дать ответ для решения проблемы и не нашла ничего лучшего, как предложение поискать решение проблемы в интернете.

 
Не совсем понятно, о чем речь. Об этом - https://windowsnotes.ru/windows-10/razreshaem-v-windows-10-ustanovku-neopublikovannyx-prilozhenij/ ?
Разрешаем в Windows 10 установку неопубликованных приложений
Разрешаем в Windows 10 установку неопубликованных приложений
  • 2016.09.23
  • windowsnotes.ru
Начиная с Windows 8 в клиентских операционных системах Microsoft имеются 2 типа приложений — приложения рабочего стола (desktop apps) и современные приложения (modern apps). Десктопные приложения можно устанавливать без особых ограничений, тогда как для современных по умолчанию разрешена установка только из магазина Windows. И сегодня речь...
 
khorosh:

В последнее время мой ДЦ стал предлагать для скачивания МТ4 без издателя. И при установке win 10 его отвергает. Это что значит, нелецизионный что-ли? Или с истекшим сроком лицензии? А ещё не так давно этот же ДЦ давал для скачивания МТ4, который нормально устанавливался. При этом техподдержка ДЦ не смогла дать ответ для решения проблемы и не нашла ничего лучшего, как предложение поискать решение проблемы в интернете.

Меняйте ДЦ. Вполне возможно, что у него проблемы, решение которых он начал с сокращения службы техподдержки и прекращения отношений с Метаквотами. 

 
Stanislav Korotky:
Не совсем понятно, о чем речь. Об этом - https://windowsnotes.ru/windows-10/razreshaem-v-windows-10-ustanovku-neopublikovannyx-prilozhenij/ ?

Вот такое окно выскакивает при попытке установить МТ4:


 
khorosh:

В последнее время мой ДЦ стал предлагать для скачивания МТ4 без издателя. И при установке win 10 его отвергает. Это что значит, нелецизионный что-ли? Или с истекшим сроком лицензии? А ещё не так давно этот же ДЦ давал для скачивания МТ4, который нормально устанавливался. При этом техподдержка ДЦ не смогла дать ответ для решения проблемы и не нашла ничего лучшего, как предложение поискать решение проблемы в интернете.

Не парьтесь с этим инсталлятором. Скачайте мт4 с сайта любого другого ДЦ.
 
Отключите вы этот SmartScreen. Кроме как головной боли он ничего не дает
 
khorosh:

Вот такое окно выскакивает при попытке утсановить МТ4:

Дайте ссылку и сайт, откуда вы скачиваете инсталлятор, пожалуйста.

Это явно хулиганы, так как все наши инсталляторы правильно подписаны нашей цифровой подписью и четко показывают в качестве издателя "MetaQuotes Software Corp.".

 
Renat Fatkhullin:

Дайте ссылку и сайт, откуда вы скачиваете инсталлятор, пожалуйста.

Это явно хулиганы, так как все наши инсталляторы правильно подписаны нашей цифровой подписью и четко показывают в качестве издателя "MetaQuotes Software Corp.".

Скинул в личку.

Новый комментарий