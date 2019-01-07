Подскажите, как реализовать такой способ вывода данных индикатора
На картинке использован объект "трендовая линия" от текущего бара до следующего.
Из всех стрелок точно позиционируется только с кодом 4 (та же черточка, что используется для ТП/СЛ). Боле-менее точно попадают точка и ромбик при анкоре на середине. Так что выбор не очень большой для обозначения цены.
Если рисовать объектами, то есть два объекта с точным позиционированием: OBJ_ARROW_LEFT_PRICE и OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
Не будет похоже на исходную картинку (текст "мусора" добавит); но выбирать, конечно же, топикстартеру.
Есть индикатор, который рисует черточки по открытию свечи. Подскажите, пожалуйста, какие есть способы реализации такого вывода?