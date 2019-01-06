Можно ли рисовать графические объекты внутри объекта типа "график"?
Например, нарисовать стрелку бай или еще что посложней внутри объекта типа "график"? Это реально?!
Evgeniy Scherbina:С Canvas все реально.
Evgeniy Scherbina:
Что мешает попробовать?
Anzhela Sityaeva:Отличная графика... Я решил что мне достаточно сменить символ и период в текущем графике и затем обычными методами нарисовать несколько линий. Не буду усложнять. Также я заметил что нарисованный график (объект типа "график") не подвижный, то есть не скролится. И вообще только внешне похож на обычный график, а на самом деле это объект!
Evgeniy Scherbina:
Это просто пример "обзорки" на MQL5. В основном чарте 25 OBJ_CHART. В данной реализации, на каждом рассчитываются и отображаются несколько индикаторов, фибо и другое.
Да, OBJ_CHART не скролится, но он НЕ неподвижный и обновляется как и основной чарт. Период, масштаб и вид отображения может изменяться по желанию - либо на каждом индивидуально, либо синхронно с основным чартом.
