Из какой страны, чаще покупают\арендуют продукты из маркета? - страница 5

Новый комментарий
 
Ivan Ovchinnikov:
У меня хоть откуда, только не из России. Похоже у нас вообще про mql не слышали.

Китай с Россией халявку предпочитают )))

По этому продукту не видно, но еще Бразилия примерно в равном значении с Китаем и Россией по халявным.

 
Konstantin Nikitin:

Китай с Россией халявку предпочитают )))

По этому продукту не видно, но еще Бразилия примерно в равном значении с Китаем и Россией по халявным.

А с купленным продуктом можете скинуть?
 
Ребята. Поосторожнее. 
 
Слишком много было обмана и кидалова... поэтому даже слышать не хотят про этот Форекс, как про что-то туманное и непонятно-враждебное, не говоря о том чтоб что-то понимать и скачивать на халяву... скачивают на халяву больше те, кто уже знают примерно как устроено и работает... и к чему переплачивать, если лучше среднего уровня не будет...масса примеров в тех же сигналах...))
 
Aleksey Rodionov:
А с купленным продуктом можете скинуть?

Израиль лидирует.

 
Konstantin Nikitin:

Израиль лидирует.

С Израилем не совсем ясно. Купили у меня индикатор - сморю в его статистике - счетчик у Израиля увеличился. А потом товарищ из Бермудов пишет в ЛС, что его купил и задает вопросы. А в статистике Бермудов, вообще, не фигурирует.
 
Aleksey Ivanov:
С Израилем не совсем ясно. Купили у меня индикатор - сморю в его статистике - счетчик у Израиля увеличился. А потом товарищ из Бермудов пишет в ЛС, что его купил и задает вопросы. А в статистике Бермудов, вообще, не фигурирует.


Значит "сейчас" все в Израиле :-) 

Раньше были в Испании, Бразилии, США, Германии, Китае....

Люди путешествуют. )))

 
Учтите, что многие могут покупать или скачивать с VPS, а он не обязательно должен быть установлен в стране проживания. Клиент может быть из России, а VPS где нибудь в Амстердаме.
12345
Новый комментарий