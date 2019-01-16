Из какой страны, чаще покупают\арендуют продукты из маркета? - страница 5
У меня хоть откуда, только не из России. Похоже у нас вообще про mql не слышали.
Китай с Россией халявку предпочитают )))
По этому продукту не видно, но еще Бразилия примерно в равном значении с Китаем и Россией по халявным.
А с купленным продуктом можете скинуть?
Израиль лидирует.
С Израилем не совсем ясно. Купили у меня индикатор - сморю в его статистике - счетчик у Израиля увеличился. А потом товарищ из Бермудов пишет в ЛС, что его купил и задает вопросы. А в статистике Бермудов, вообще, не фигурирует.
Значит "сейчас" все в Израиле :-)
Раньше были в Испании, Бразилии, США, Германии, Китае....
Люди путешествуют. )))