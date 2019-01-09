Всем привет и с наступившим!

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Хочу поинтересоваться разницей в установке программ на виндовс на примере МТ на компьютерес несколькими ос и дисками

1) при установке любая программа пытается лезть на диск С. Можем поставить туда и запускать через ярлык на любой ос

2) сразу ставим куда нибудь на диск Д и потом все манипуляции через него включая перенос папки на другой компьютер.

Интересует разница. Я пользуюсь вторым вариантом. Но судя по тому что какие то данные все равно насильно запихиваются на системный диск этот метод работает не всегда.
 
Mickey Moose:
Хочу поинтересоваться разницей в установке программ на виндовс на примере МТ на компьютерес несколькими ос и дисками

1) при установке любая программа пытается лезть на диск С. Можем поставить туда и запускать через ярлык на любой ос

2) сразу ставим куда нибудь на диск Д и потом все манипуляции через него включая перенос папки на другой компьютер.

Интересует разница. Я пользуюсь вторым вариантом. Но судя по тому что какие то данные все равно насильно запихиваются на системный диск этот метод работает не всегда.

У людей новый год а вы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))

 
Vasiliy Vilkov:

У людей новый год а ы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))

Форекс мёртвой хваткой держит некоторых людей за горло и даже в праздники не отпускает их ни на минуту.)

 
khorosh:

Форекс мёртвой хваткой держит некоторых людей за горло и даже в праздники не отпускает их ни на минуту.)

Эт он спьяну. Я вчера вечером спьяну, так  фильтр Калмана сбацал. А так все собраться не мог - лень, расслабуха. А тут, так хорошо пошел... под родимую.

 
Yuriy Asaulenko:

Эт он спьяну. Я вчера вечером спьяну, так  фильтр Калмана сбацал. А так все собраться не мог - лень, расслабуха. А тут, так хорошо пошел... под родимую.

Надо было держать это в глубочайшей тайне!!

 
Mickey Moose:
Хочу поинтересоваться разницей в установке программ на виндовс на примере МТ на компьютерес несколькими ос и дисками

1) при установке любая программа пытается лезть на диск С. Можем поставить туда и запускать через ярлык на любой ос

2) сразу ставим куда нибудь на диск Д и потом все манипуляции через него включая перенос папки на другой компьютер.

Интересует разница. Я пользуюсь вторым вариантом. Но судя по тому что какие то данные все равно насильно запихиваются на системный диск этот метод работает не всегда.

Запуск терминала с ключом /portable посмотрите. Никакие данные на системный диск при этом запихиваться не должны. Глубоко этот вопрос не изучал, мне достаточно и простого развертывания десятка терминалов путем простого копирования каталогов диска с последующим запуском из командной строки, но помню, что с этим ключом, говорили, можно использовать терминалы, даже находящиеся на флешке.

 
Vladimir:

Запуск терминала с ключом /portable посмотрите. Никакие данные на системный диск при этом запихиваться не должны. Глубоко этот вопрос не изучал, мне достаточно и простого развертывания десятка терминалов путем простого копирования каталогов диска с последующим запуском из командной строки, но помню, что с этим ключом, говорили, можно использовать терминалы, даже находящиеся на флешке.


Мне такой запуск неинтересен. Только эти два способа.
 
Vasiliy Vilkov:

У людей новый год а ы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))

похмелье
 
Vitaly Muzichenko:

а не программам)

а я думал они после первой не закусывают))

 
Alexandr Saprykin:

а я думал они после первой не закусывают))

После первой только славяне не закусывают) 

 
вот так всегда...
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