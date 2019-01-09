Всем привет и с наступившим!
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Хочу поинтересоваться разницей в установке программ на виндовс на примере МТ на компьютерес несколькими ос и дисками
У людей новый год а вы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))
У людей новый год а ы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))
Форекс мёртвой хваткой держит некоторых людей за горло и даже в праздники не отпускает их ни на минуту.)
Форекс мёртвой хваткой держит некоторых людей за горло и даже в праздники не отпускает их ни на минуту.)
Эт он спьяну. Я вчера вечером спьяну, так фильтр Калмана сбацал. А так все собраться не мог - лень, расслабуха. А тут, так хорошо пошел... под родимую.
Эт он спьяну. Я вчера вечером спьяну, так фильтр Калмана сбацал. А так все собраться не мог - лень, расслабуха. А тут, так хорошо пошел... под родимую.
Надо было держать это в глубочайшей тайне!!
Хочу поинтересоваться разницей в установке программ на виндовс на примере МТ на компьютерес несколькими ос и дисками
Запуск терминала с ключом /portable посмотрите. Никакие данные на системный диск при этом запихиваться не должны. Глубоко этот вопрос не изучал, мне достаточно и простого развертывания десятка терминалов путем простого копирования каталогов диска с последующим запуском из командной строки, но помню, что с этим ключом, говорили, можно использовать терминалы, даже находящиеся на флешке.
Запуск терминала с ключом /portable посмотрите. Никакие данные на системный диск при этом запихиваться не должны. Глубоко этот вопрос не изучал, мне достаточно и простого развертывания десятка терминалов путем простого копирования каталогов диска с последующим запуском из командной строки, но помню, что с этим ключом, говорили, можно использовать терминалы, даже находящиеся на флешке.
У людей новый год а ы все про программы, лучше налейте чо нить похмелиться)))
а не программам)
а я думал они после первой не закусывают))
а я думал они после первой не закусывают))
После первой только славяне не закусывают)
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