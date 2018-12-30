Уэлчер Индикатор Ист Дас?

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Здравствуйте, я ищу аналогичный индикатор или индикатор клона PipFinite Reversal PRO.
Я полагаю, это своего рода индикатор полосы Боллинджера?


 

Я думаю, что он канал Дончиана
Но как он получил это гладко?


 
Alexander:

Я думаю, что он канал Дончиана
Но как он получил это гладко?


Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.

 
Vladimir Karputov:

Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.


спасибо.
 
Vladimir Karputov:

Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.

Есть у меня аналог. Там по-моему не сглаживание, а иной расчёт. Но не подскажу точно сейчас как там - не у компа я.
 

Спасибо. Да это верно. Вот попытка сглаживания.

Это еще не правильно в расчете, может, у кого-то есть идея?

У меня есть сглаживание Дончиана.


Файлы:
donchian-channel_smoothed.mq4  7 kb
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