Уэлчер Индикатор Ист Дас?
Alexander:
Я думаю, что он канал Дончиана
Я думаю, что он канал Дончиана
Но как он получил это гладко?
Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.
Vladimir Karputov:
Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.
спасибо.
Vladimir Karputov:Есть у меня аналог. Там по-моему не сглаживание, а иной расчёт. Но не подскажу точно сейчас как там - не у компа я.
Сглаживание. Идея как в индикаторе RSI Custom Smoothing.
Спасибо. Да это верно. Вот попытка сглаживания.
Это еще не правильно в расчете, может, у кого-то есть идея?
У меня есть сглаживание Дончиана.
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Здравствуйте, я ищу аналогичный индикатор или индикатор клона PipFinite Reversal PRO.
Я полагаю, это своего рода индикатор полосы Боллинджера?