Ферма удаленных агентов. - страница 3
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Да все верно.
А как сделать так чтобы процессор нагружался каждый день на 80-100% ? Я так понимаю 1) Майнинг на криптах это соперничество между разными железами по решению к быстрой находке крипто кода. 2) А МастерСервер на МКЛ5 это обьеденное выполнение задач . Там и здесь получаем доход . Но вот как узнать сколько уйдет плата за электричества на втором варианте заранее?
нет не будут . Не работают даже Hyper-Threading -технология разделение ядра на 2 потока от Интела (старая технология еще с 4 пенька). Винда видит 2 ядра хотя на самом деле 1 ядро 2 потока. Такая же история на ноутбуках с i3 по i7 (только ноуты не путайте с десктоп) в них 2 физических ядра и каждый разделен на 2 потока. Получается 2 физ ядра и 2 виртуальных.
Жаль, такая халява мимо прошла. Буду пробовать объединять виртуальные машины в кластер, может чего получится...
Еще вопрос. Сделал подключение с обратной стороны. То есть, если не работают агенты расположенные на виртуальном сервере, то по идее, можно добавить НА виртуальный сервер физических агентов. Не работает. Есть ощущение,что я пропускаю какую-то важную деталь, о которой не говорится ни в инструкции метатрейдера, ни на форумах. Для всех это как бы само собой разумеющееся, а я вот суть ухватить не могу.
Суть простая только реальное железо
Если честно стоит ли этим заниматся? Будет ли выгода или как всегда в минус?
Если целенаправленно только для заработка, то не стоит, больше за электричество заплатите. А если просто продавать простаивающие мощности вашего ПК в то время когда вы занимаетесь просмотром видео или что то кодите в метатрейдере, в общем когда у вас комп в любом случае уже включен для ваших личных нужд, то можно.
Если целенаправленно только для заработка, то не стоит, больше за электричество заплатите. А если просто продавать простаивающие мощности вашего ПК в то время когда вы занимаетесь просмотром видео или что то кодите в метатрейдере, в общем когда у вас комп в любом случае уже включен для ваших личных нужд, то можно.
Ясно, спасибо)
Ясно, спасибо)
Не за что. Вот для примера моя статистика. Комп. включен только вечером часа 3-4 (когда с работы прихожу включаю) и в выходные почти целый день. В сети множество агентов, и одно задание делиться на все это множество. Вот если бы в сети были только ваши агенты то тогда все денюжки бы вам начислялись. :)