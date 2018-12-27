Ферма удаленных агентов.
- Как разместить советника на удаленном сервере?
- Вопросы по сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
- Вопросы по настройке MetaTester 5 Agents Manager - MQL5 Cloud Network
На странице описания условий участия
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/mql5cloud/mql5cloud_install
если я все верно понял, отмечено, что "Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях." ...
- www.metatrader5.com
Если у меня работает ноутбук но через сеть 220вольт, то смогу ли учавствовать?
При чём тут 220?
Реальные ядра. Не виртуальные. Или у Вас ноутбук виртуальный?
Если у меня работает ноутбук но через сеть 220вольт, то смогу ли учавствовать?
Это здесь причем. Надо систему 64 битную. И еще достаточное кол-во памяти, иначе у ваших агентов будет низкий рейтинг (PR) и вашим агентам не будут выдавать задания.
Это здесь причем. Надо систему 64 битную. И еще достаточное кол-во памяти, иначе у ваших агентов будет низкий рейтинг (PR) и вашим агентам не будут выдавать задания.
Где проверить рейтинг PR ?
Где проверить рейтинг PR ?
В табличке, выше вы выложили, там следующая колонка после IP и есть PR. Но у вас нет ни одного прохода агенты только созданы. В процессе работы PR может вырасти, все зависит от мощности вашего PC.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования