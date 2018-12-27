Ферма удаленных агентов.

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Помогите, пожалуйста разобраться. Суть вопроса. Попалась на глаза информация о том, что гугл даёт 300 долларов на тестирование своих облачных серверов. Грех было не воспользоваться и после не очень муторной регистрации, создал аккаунт в Google Cloud Platform. Далее  создаю экземпляр виртуальной машины на операционной системе Windows Server 2016, с мыслью запустить на нем виртуальных агентов тестирования. Сразу скажу, никогда этого раньше не делал. Пошагово, что я делаю. Подключаюсь к созданному серверу через RDP-подключение,  устанавливаю на гугловской машине метатрейдер 5, захожу в Сервис- Менеджер агентов тестирования, создаю агентов, выбираю "экспорт",  перекидываю этот файлик на  свою физическую машину, и добавляю его в метатрейдер через Агенты- Local network Farm- импорт. Запускаю тестер и происходит ready-connect, агенты не работают. Вопрос, что я упускаю? 
 
Мне тоже интересно , но стоит ли она своих денег ведь мощность + электричество  уйдет много ?   При 4 ядерном процессоре можно заработать 30 кредитов но вот сколько в $  она не написана. 
 
 

На странице описания условий участия 

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/mql5cloud/mql5cloud_install

если я все верно понял, отмечено, что "Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях." ...

скрин

Как стать участником - MQL5 Cloud Network - MetaTrader 5
Как стать участником - MQL5 Cloud Network - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Участие в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network позволяет заработать на предоставлении вычислительной мощности своего компьютера. Для этого нужно установить агентов тестирования через специальный менеджер и указать там же свой аккаунт MQL5.community, на который будет зачисляться оплата. Агенты будут автоматически получать задания, никаких...
 
Если у меня работает ноутбук но через сеть 220вольт, то смогу ли учавствовать?
[Удален]  
Lenar Timergalin:
Если у меня работает ноутбук но через сеть 220вольт, то смогу ли учавствовать?

При чём тут 220?

Реальные ядра. Не виртуальные. Или у Вас ноутбук виртуальный?

 
Я хотел их использовать их как удаленных агентов а не облачных. Получается, что если машина виртуальная, то работать не будут?
 
Сергей Таболин:

При чём тут 220?

Реальные ядра. Не виртуальные. Или у Вас ноутбук виртуальный?

 
Lenar Timergalin:
Если у меня работает ноутбук но через сеть 220вольт, то смогу ли учавствовать?

Это здесь причем. Надо систему 64 битную.  И еще достаточное кол-во памяти, иначе у ваших агентов будет низкий рейтинг (PR) и вашим агентам не будут выдавать задания.

 
Vitalii Ananev:

Это здесь причем. Надо систему 64 битную.  И еще достаточное кол-во памяти, иначе у ваших агентов будет низкий рейтинг (PR) и вашим агентам не будут выдавать задания.

Где проверить рейтинг PR ?  

 
Lenar Timergalin:

Где проверить рейтинг PR ?  

В табличке, выше вы выложили, там следующая колонка после IP и есть PR.  Но у вас нет ни одного прохода агенты только созданы. В процессе работы PR может вырасти, все зависит от мощности вашего PC.

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