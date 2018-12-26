Анулирование бонуса в 2$ - страница 2

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Yevhenii Levchenko:

Проявляйте активность на форуме, пишите много осмысленных и бессмысленных сообщений. Собачьтесь с умниками в комментах. Уводите беседу в сторону от темы - такое направление всегда льет много воды (измеряется в количестве сообщений) :)


За это получайте баллы рейтинга (здесь это число под профилем - у вас 24). За каждые 50 баллов рейтинга можно слупить 1 доллар. Но это нужно быть очень усидчивым наверное...

Вы точно уверены в верности вашего предложения?

 
Artyom Trishkin:

Вы точно уверены в верности вашего предложения?

Какая разница? Ведь именно так все и происходит в большинстве случаев. Не для денег правда, но в остальном все так...
 
Aleksey Rodionov:
Можно как либо аннулировать бонус который дается на счет в аккаунт ? Например, написать в сервисдеск, что бы они списали. Просто уже N-ное туча лет этот бонус в размере 1.99 USD висит и честное слово мозолит глаза и сбивает по финансам. 

Запустите оптимизацию в облаке. Деньги пойдут на оплату облака.

 
Artyom Trishkin:

Вы точно уверены в верности вашего предложения?

К сожалению он почти прав

Именно отсюда, по причине такого определения рейтинга, появляются бессмысленные темы, споры граничащие с ссорами, а нередко и откровенные ссоры и оскорбления. Типа "Мне плевать на смысл слов, платят не за смысл, а за количество буковок.".

 
Yevhenii Levchenko:
Какая разница? Ведь именно так все и происходит в большинстве случаев. Не для денег правда, но в остальном все так...

Не всё. Далеко не всё...

 
Ну вот, вопрос был про бонус, а перешли на черте что
 
Aleksey Rodionov:

Вот посмотрел детализацию, за что дали.

2011.10.14       14149      Бонус за регистрацию

А мне за регистрацию ничо не дали...

 
Ну вы регистрацию прошли в прошлом году, а я  почти 8 лет назад =) акция наверное уже давно закончилась, если память не изменяет, то эти деньги выдавались для тестирования облака в тесторе стратегий.
 
Aleksey Rodionov:
Ну вы регистрацию прошли в прошлом году, а я  почти 8 лет назад =) акция наверное уже давно закончилась, если память не изменяет, то эти деньги выдавались для тестирования облака в тесторе стратегий.

С такой суммой не делайте тестирование в облаке, а то останетесь с минусом :)

 
Petros Shatakhtsyan:

С такой суммой не делайте тестирование в облаке, а то останетесь с минусом :)

А в минус вообще можно уйти? =) Ни разу не тестировал
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