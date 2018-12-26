Анулирование бонуса в 2$ - страница 2
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Проявляйте активность на форуме, пишите много осмысленных и бессмысленных сообщений. Собачьтесь с умниками в комментах. Уводите беседу в сторону от темы - такое направление всегда льет много воды (измеряется в количестве сообщений) :)
За это получайте баллы рейтинга (здесь это число под профилем - у вас 24). За каждые 50 баллов рейтинга можно слупить 1 доллар. Но это нужно быть очень усидчивым наверное...
Вы точно уверены в верности вашего предложения?
Вы точно уверены в верности вашего предложения?
Можно как либо аннулировать бонус который дается на счет в аккаунт ? Например, написать в сервисдеск, что бы они списали. Просто уже N-ное туча лет этот бонус в размере 1.99 USD висит и честное слово мозолит глаза и сбивает по финансам.
Запустите оптимизацию в облаке. Деньги пойдут на оплату облака.
Вы точно уверены в верности вашего предложения?
К сожалению он почти прав
Именно отсюда, по причине такого определения рейтинга, появляются бессмысленные темы, споры граничащие с ссорами, а нередко и откровенные ссоры и оскорбления. Типа "Мне плевать на смысл слов, платят не за смысл, а за количество буковок.".
Какая разница? Ведь именно так все и происходит в большинстве случаев. Не для денег правда, но в остальном все так...
Не всё. Далеко не всё...
Вот посмотрел детализацию, за что дали.
2011.10.14 14149 Бонус за регистрацию
А мне за регистрацию ничо не дали...
Ну вы регистрацию прошли в прошлом году, а я почти 8 лет назад =) акция наверное уже давно закончилась, если память не изменяет, то эти деньги выдавались для тестирования облака в тесторе стратегий.
С такой суммой не делайте тестирование в облаке, а то останетесь с минусом :)
С такой суммой не делайте тестирование в облаке, а то останетесь с минусом :)