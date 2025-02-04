Восстановить пароль МТ5 (авторизован)

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Здравствуйте.

Да, признаю, сам идиот не записал пароль.))

Есть демо-счет: VTBForex-MetaTrader5. Авторизуется, но надо установить пароль инвестора, а главный пароль не записал при создании.


Ничего не указано, ни почта, ни телефон.


winhex порылся в памяти, не находит. Есть варианты еще?

 
почта
 
Denis Prokopev:


Войдите вкладку "Mailbox" терминала, там есть Account registration.

 
Можно новый счет открыть... и не один )
 
Petros Shatakhtsyan:

Войдите вкладку "Mailbox" терминала, там есть Account registration.

я чего то не могу найти у себя такой вкладки.


Есть "сервис" - "настройки" - "почта" но там нет такого пункта (Account registration)


Taras Slobodyanik:
почта


я не указал почту при открытии счета

 
Denis Prokopev:

я чего то не могу найти у себя такой вкладки.

Есть "сервис" - "настройки" - "почта" но там нет такого пункта (Account registration)

я не указал почту при открытии счета

В терминальной почте смотрите


 
Yevhenii Levchenko:

В терминальной почте смотрите


Спасибо!!!

 

Добрый день .Нужно восстановить пароль от демо счета 5001197521 есть логи терминала .Как это сделать ?

[Удален]  
Алексей Качевский #:

Добрый день .Нужно восстановить пароль от демо счета 5001197521 есть логи терминала .Как это сделать ?

это как я понимаю логин  mail-5001080552.dat - c помощью блокнота открыл и там наверное пароль - только вот как его расшифровать?

Снимок экрана 2022-02-22 115747

 

Вот и мне интересно как это сделать 

 
137 Matrix #:

это как я понимаю логин  mail-5001080552.dat - c помощью блокнота открыл и там наверное пароль - только вот как его расшифровать?


Никак. Иначе бы ваш счет можно было бы угнать в пару строк кода.

В терминале есть вкладка "почта". Туда приходят пароли  при открытие демо счета, если эта демка открывалась через терминал.

Если через лк дилера\брокера, то тогда через лк можно и поменять.

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