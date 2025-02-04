Восстановить пароль МТ5 (авторизован)
Войдите вкладку "Mailbox" терминала, там есть Account registration.
Войдите вкладку "Mailbox" терминала, там есть Account registration.
я чего то не могу найти у себя такой вкладки.
Есть "сервис" - "настройки" - "почта" но там нет такого пункта (Account registration)
почта
я не указал почту при открытии счета
В терминальной почте смотрите
Спасибо!!!
Добрый день .Нужно восстановить пароль от демо счета 5001197521 есть логи терминала .Как это сделать ?
Добрый день .Нужно восстановить пароль от демо счета 5001197521 есть логи терминала .Как это сделать ?
это как я понимаю логин mail-5001080552.dat - c помощью блокнота открыл и там наверное пароль - только вот как его расшифровать?
Вот и мне интересно как это сделать
это как я понимаю логин mail-5001080552.dat - c помощью блокнота открыл и там наверное пароль - только вот как его расшифровать?
Никак. Иначе бы ваш счет можно было бы угнать в пару строк кода.
В терминале есть вкладка "почта". Туда приходят пароли при открытие демо счета, если эта демка открывалась через терминал.
Если через лк дилера\брокера, то тогда через лк можно и поменять.
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Здравствуйте.
Да, признаю, сам идиот не записал пароль.))
Есть демо-счет: VTBForex-MetaTrader5. Авторизуется, но надо установить пароль инвестора, а главный пароль не записал при создании.
Ничего не указано, ни почта, ни телефон.
winhex порылся в памяти, не находит. Есть варианты еще?