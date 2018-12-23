Инициализация структур с динамическими массивами - страница 2
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C:\Users\Симаков\source\repos\Lerning\Debug\Lerning.exe (процесс 9004) завершает
работу с кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, установите параметр
"Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при оста
новке отладки".
Чтобы закрыть это окно, нажмите любую клавишу:
эээ в смысле?
В Visual Studio такая картина
Поменяйте местами массив и переменную в структуре.
какая разница
Имхо если массив не очень большой, то можно пользоваться классом динамического массива, в частности CArrayInt.
Вот что-то наподобие:Конструктор копирования и оператор присваивания нужно самому будет придумать...
МКЛ массив[] != c++ массив[], это совсем другое, вам нужен vector
какая разница
Разница в том, что в первом случае компилятор не может определить смещение в памяти для второго члена структуры, так как не знает размер массива, а в моем случае, массив объявлен последним и компилятор может четко указать смещение для массива. Другое дело, что объявлять такую структуру надо сразу с инициализацией, иначе компилятор законно вернет ошибку.
Имхо если массив не очень большой, то можно пользоваться классом динамического массива, в частности CArrayInt.
Вот что-то наподобие:Конструктор копирования и оператор присваивания нужно самому будет придумать...
Копирования не должно быть, массивы большие и их может быть много. Буду использовать третий вариант в начале поста.
вам нужен vector
У вас структура с вектором так инициализируется? У меня ошибку выдаёт
У вас структура с вектором так инициализируется? У меня ошибку выдаёт
Да, начиная с С++11 это нормально. Какой у вас компилятор? gcc, clang спокойно кушают, даже не надо указывать стандарт (-std=c++11 или выше). Видимо, вам нужно задать версию стандарта.
Разница в том, что в первом случае компилятор не может определить смещение в памяти для второго члена структуры, так как не знает размер массива, а в моем случае, массив объявлен последним и компилятор может четко указать смещение для массива. Другое дело, что объявлять такую структуру надо сразу с инициализацией, иначе компилятор законно вернет ошибку.
Да, Вы правы. Тупанул.