Инициализация структур с динамическими массивами - страница 3

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Aliaksandr Hryshyn:

А что в конструкторе будет? Копирование массивов? Получается, при оптимизации советника, каждый раз будет происходить копирование больших массивов.

Насколько большим будет массив, который Вы собираетесь инициализировать вручную? Думаю, что больше, чем на несколько сот элементов Вас не хватит. А для таких размеров копирование - семечки, даже замерить производительность не получится толком.

Если же массивы реально большие (миллионы элементов), то выход - передача указателя, который и сохранить в структуре/классе. Правда, такое можно сделать только в С++. MQL не разрешает использовать указатели на переменные.

 
Ihor Herasko:

Насколько большим будет массив, который Вы собираетесь инициализировать вручную? Думаю, что больше, чем на несколько сот элементов Вас не хватит. А для таких размеров копирование - семечки, даже замерить производительность не получится толком.

Если же массивы реально большие (миллионы элементов), то выход - передача указателя, который и сохранить в структуре/классе. Правда, такое можно сделать только в С++. MQL не разрешает использовать указатели на переменные.

Парсер делаю, а точнее дорабатываю, улучшаю, с MQL4 на MQL5. Пример трёх массивов на картинке, добавляется ещё строка или массив uchar, что надо распарсить. Но это один случай, пару штук таких точно будет в пределах одного советника.


 
Aliaksandr Hryshyn:

Парсер делаю, а точнее дорабатываю, улучшаю, с MQL4 на MQL5. Пример трёх массивов на картинке, добавляется ещё строка или массив uchar, что надо распарсить. Но это один случай, пару штук таких точно будет в пределах одного советника.

По моему скромному мнению это небольшие массивы ))

 
Nikolai Semko:

///

С++ вообще не разрешает использовать динамические массивы в структурах. 

///

Дык там вообще нет динамических массивов.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Под "=" подразумевается просто копирование указателя/ссылки на массив. Поэтому и быстрее, значительно.

Не заметно, что бы вы это подразумевалось, иначе бы в вопросе вообще смысла не было. 

 
Ihor Herasko:

По моему скромному мнению это небольшие массивы ))

На первом пентиуме будет работать)).

 
Dmitry Fedoseev:

Дык там вообще нет динамических массивов.

Это вопрос термилогии, а не сути.
 
Nikolai Semko:
Это вопрос термилогии, а не сути.

Тут как посмотреть

 
Dmitry Fedoseev:

Тут как посмотреть

"как посмотреть " - это и есть вопрос терминологии.
 
Nikolai Semko:
"как посмотреть " - это и есть вопрос терминологии.

Тогда будем правильно смотреть, а в этом случае в с++ нет динамических массивов.

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