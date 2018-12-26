Приехали! Семечками начали торговать! - страница 2
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Было бы круто сделать мегабиржу, на которой даже хлеб можно было покупать, вместо супермаркета.
Уже слышу мемасное, "Галя, у меня отмена!!"
ну обычно говорят что мол я не бабка на базаре которая семками торгует, а ТРЕЙДЕР!
а теперь вот ... )
Потому что мы не дикари, торгующие электроникой, а элита, поэтому семечки - символ успеха.
Потому что мы не дикари, торгующие электроникой, а элита, поэтому семечки - символ успеха.
Электроникой торгуют нищеброды, а вот сельскохозяйственными культурами - элита)
Хотя по жизни у меня много знакомых комерсов, и кто торгует семечками и пшеницей, то ездят на машинах последних моделей, торгаши электроникой такое себе позволить не могут.
https://www.moex.com/n22026
Биржевой товар. Пшеница, кофе, подсолнечник, нефть... Что не так?
Всегда торговали на бирже. Что изменилось?
Биржевой товар. Пшеница, кофе, подсолнечник, нефть... Что не так?
Всегда торговали на бирже. Что изменилось?
Представляю, как выглядят прогнозы.
Народ с огромным вниманием следит за погодой и собственно делает выводы - покупать или продавать
И чудо - цена на семечки то выше, то ниже на миллионные доли копейки....Как то было и такое - цена на память для компов выросла, продавцы отвечали - китайцы сеют рис ;)
Представляю, как выглядят прогнозы.
Народ с огромным вниманием следит за погодой и собственно делает выводы - покупать или продавать
И чудо - цена на семечки то выше, то ниже на миллионные доли копейки....Как то было и такое - цена на память для компов выросла, продавцы отвечали - китайцы сеют рис ;)
Если фьючи поставочные (не смотрел), то семечки - самое оно. Не забыть бы сбагрить перед экспирацией, как у одного со свиньями получилось.))
Если фьючи поставочные (не смотрел), то семечки - самое оно. Не забыть бы сбагрить перед экспирацией, как у одного со свиньями получилось.))
Привезут под двор, и вывалят самосвал под калитку)