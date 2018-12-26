Приехали! Семечками начали торговать! - страница 2

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Maxim Romanov:
Было бы круто сделать мегабиржу, на которой даже хлеб можно было покупать, вместо супермаркета.

Уже слышу мемасное, "Галя, у меня отмена!!"

 
TheXpert:

ну обычно говорят что мол я не бабка на базаре которая семками торгует, а ТРЕЙДЕР!

а теперь вот ... )

Потому что мы не дикари, торгующие электроникой, а элита, поэтому семечки - символ успеха. 

 
Sergey Vradiy:

Потому что мы не дикари, торгующие электроникой, а элита, поэтому семечки - символ успеха. 

Электроникой торгуют нищеброды, а вот сельскохозяйственными культурами - элита)

Хотя по жизни у меня много знакомых комерсов, и кто торгует семечками и пшеницей, то ездят на машинах последних моделей, торгаши электроникой такое себе позволить не могут.

 
Семки есть? А если найду?
 
prostotrader:

https://www.moex.com/n22026

Биржевой товар. Пшеница, кофе, подсолнечник, нефть... Что не так? 

Всегда торговали на бирже. Что изменилось? 

 
Алексей Тарабанов:

Биржевой товар. Пшеница, кофе, подсолнечник, нефть... Что не так? 

Всегда торговали на бирже. Что изменилось? 

Представляю, как выглядят прогнозы.

Народ с огромным вниманием следит за погодой и собственно делает выводы - покупать или продавать

И чудо - цена на семечки то выше, то ниже на миллионные доли копейки....

Как то было и такое - цена на память для компов выросла, продавцы отвечали - китайцы сеют рис ;)
 
Renat Akhtyamov:

Представляю, как выглядят прогнозы.

Народ с огромным вниманием следит за погодой и собственно делает выводы - покупать или продавать

И чудо - цена на семечки то выше, то ниже на миллионные доли копейки....

Как то было и такое - цена на память для компов выросла, продавцы отвечали - китайцы сеют рис ;)

Если фьючи поставочные (не смотрел), то семечки - самое оно. Не забыть бы сбагрить перед экспирацией, как у одного со свиньями получилось.))

 
Yuriy Asaulenko:

Если фьючи поставочные (не смотрел), то семечки - самое оно. Не забыть бы сбагрить перед экспирацией, как у одного со свиньями получилось.))

Привезут под двор, и вывалят самосвал под калитку) 

 
Наверное привлекут региональных операторов для стандартизации контрактов - масло -жмых -халвааааа
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