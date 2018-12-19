Лимитный ордер вместо рыночного в MQL5 - страница 3
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Тогда почему у меня БайЛимит с ORDER_FILLING_FOK нормально выставляется ниже рынка?
думаю потому, что брокер не поддерживает этот тип исполнения,
бывает даже так, что брокер декларирует поддержку какого-то типа исполнения,
но в реальности это не так.
Тогда почему у меня БайЛимит с ORDER_FILLING_FOK нормально выставляется ниже рынка?
думаю потому, что брокер не поддерживает этот тип исполнения,
бывает даже так, что брокер декларирует поддержку какого-то типа исполнения,
но в реальности это не так.
как так, не поддерживает, но выполняет?
как так, не поддерживает, но выполняет?
ну, вот тебе, друг, пример - кончина доллара объявлена, а он никак не может скончаться.
так и здесь.
ну, вот тебе, друг, пример - кончина доллара объявлена, а он никак не может скончаться.
так и здесь.
Что то Вы путаете, кончину доллара никто не объявлял пока что, гляньте что пишет стартер внимательнее.
Очень мне льстите, полагая, что у меня есть полномочия объявлять о чем либо подобном)))).
Что то Вы путаете, кончину доллара никто не объявлял пока что, гляньте что пишет стартер внимательнее.
Очень мне льстите, полагая, что у меня есть полномочия объявлять о чем либо подобном)))).
чепуха все это, так, балуюсь на перерыве.