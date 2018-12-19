Лимитный ордер вместо рыночного в MQL5 - страница 3

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twin2012:

Тогда почему у меня БайЛимит с ORDER_FILLING_FOK нормально выставляется ниже рынка?

думаю потому, что брокер не поддерживает этот тип исполнения, 

бывает даже так, что  брокер декларирует поддержку какого-то типа исполнения, 

но в реальности  это не так.

 
twin2012:

Тогда почему у меня БайЛимит с ORDER_FILLING_FOK нормально выставляется ниже рынка?

Denis Sartakov:

думаю потому, что брокер не поддерживает этот тип исполнения

бывает даже так, что  брокер декларирует поддержку какого-то типа исполнения, 

но в реальности  это не так.

как так, не поддерживает, но выполняет?

 
Andrey Dik:

как так, не поддерживает, но выполняет?

ну, вот тебе, друг, пример - кончина доллара объявлена, а он никак не может скончаться.

так и здесь.

 
Denis Sartakov:

ну, вот тебе, друг, пример - кончина доллара объявлена, а он никак не может скончаться.

так и здесь.

Что то Вы путаете, кончину доллара никто не объявлял пока что, гляньте что пишет стартер внимательнее.

Очень мне льстите, полагая, что у меня есть полномочия объявлять о чем либо подобном)))).

Аж сердце защемило

 
Andrey Dik:

Что то Вы путаете, кончину доллара никто не объявлял пока что, гляньте что пишет стартер внимательнее.

Очень мне льстите, полагая, что у меня есть полномочия объявлять о чем либо подобном)))).

чепуха все это, так, балуюсь на перерыве.

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