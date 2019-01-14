Засечь смену направления

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Надо как можно с меньшей задержкой  засечь смену направления движения осцилятора.То есть известно что разворот будет и известно в какую сторону

Линия к сожалению изломиста и шумна, впрочем это всегда так

У кого какие идеи и практики ?

Собственно осцилятор выглядит так :


оранжевая линия - величина поворот которой вверх надо ловить.

тонкая зелёная - SMA13 по ней, проведена просто для примера.

Ловля разворота по ней даст ложняки и существенную задержку, что  довольно неприятно...

 

1. Типа фракталов. Сколько-то баров с одной стороны выше впадины и сколько-то с другой.

2. По пороговому значению от последнего минимума. По ходу дела фиксируем минимуму и смотрим , не стала ли линия выше него на х.

Все равно будет запаздывание.

 
Maxim Kuznetsov:

Надо как можно с меньшей задержкой  засечь смену направления движения осцилятора.То есть известно что разворот будет и известно в какую сторону

Линия к сожалению изломиста и шумна, впрочем это всегда так

У кого какие идеи и практики ?

Собственно осцилятор выглядит так :


оранжевая линия - величина поворот которой вверх надо ловить.

тонкая зелёная - SMA13 по ней, проведена просто для примера.

Ловля разворота по ней даст ложняки и существенную задержку, что  довольно неприятно...

k4
 
Uladzimir Izerski:

и что ?

заранее доподлинно известно, что будет разворот вверх..ЭТО ОСЦИЛЯТОР вокруг 0, в нижнем положении

зачем тут граф.построения ? тем более что экстремум уже пройден

 
А отчего об осцилляторе речь, а не о цене? Осциллятор ведь всегда запаздывает, а подходы, выше предложенные, годятся как для осцилляторов, так и для цены. Я, кстати, с этими подходами согласен. 
 
Алексей Тарабанов:
А отчего об осцилляторе речь, а не о цене? Осциллятор ведь всегда запаздывает, а подходы, выше предложенные, годятся как для осцилляторов, так и для цены. Я, кстати, с этими подходами согласен. 

Это ЦЕНА..несглаженнная и осциллирующая цена. Она/оно не запаздывает, а приходит всегда вовремя, как начальство..

Запаздывает вывод о её развороте :-) Даже типичное решение как "с перечесечением-sma13", в принципе подходит, но хочется же лучше и с меньшими "ложняками".

 

Любое решение имеет некоторое запаздывание, надо отсеивать ложные сигналы, это требует времени. 

Не подойдет? 

 
Алексей Тарабанов:

Любое решение имеет некоторое запаздывание, надо отсеивать ложные сигналы, это требует времени. 

Не подойдет? 

картина красивая, но она не моя :-)

по скриншоту сложно (почти нельзя) уловить принцип и соотнести со своим пониманием

 
Maxim Kuznetsov:

картина красивая, но она не моя :-)

по скриншоту сложно (почти нельзя) уловить принцип и соотнести со своим пониманием

Ветка: "Ловим разворот или коррекцию" из архива. 

Дмитрий все сказал. 

 
BillionerClub:

Условия должны быть соблюдены. Профи на рынке знает, чего делать нельзя. Далее какие то биржевые объемы, для получения информации о точках входа новичков. 

Новички должны делать то чего нельзя и в больших объемах. Это и будет точка разворота.  Скорее так.

у вас есть программа "бредогенератор", или это какой-то онлайн сервис ?
 

Пусть никто не хвастается, что умеет определить развороты тренда и показать различные графики.

Если даже кто-то умеет динамически, без опоздания определить максимум или минимум(что невероятно), и если даже будут ждать некоторое время, чтобы убедиться что цена уже сворачивается из вершин, то это еще не доказательство, что вы нашли точку входа/выхода.

Любое время цена сможет уйти против вас и продолжить тренд.

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