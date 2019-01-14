Засечь смену направления
1. Типа фракталов. Сколько-то баров с одной стороны выше впадины и сколько-то с другой.
2. По пороговому значению от последнего минимума. По ходу дела фиксируем минимуму и смотрим , не стала ли линия выше него на х.
Все равно будет запаздывание.
Надо как можно с меньшей задержкой засечь смену направления движения осцилятора.То есть известно что разворот будет и известно в какую сторону
Линия к сожалению изломиста и шумна, впрочем это всегда так
У кого какие идеи и практики ?
Собственно осцилятор выглядит так :
оранжевая линия - величина поворот которой вверх надо ловить.
тонкая зелёная - SMA13 по ней, проведена просто для примера.
Ловля разворота по ней даст ложняки и существенную задержку, что довольно неприятно...
и что ?
заранее доподлинно известно, что будет разворот вверх..ЭТО ОСЦИЛЯТОР вокруг 0, в нижнем положении
зачем тут граф.построения ? тем более что экстремум уже пройден
А отчего об осцилляторе речь, а не о цене? Осциллятор ведь всегда запаздывает, а подходы, выше предложенные, годятся как для осцилляторов, так и для цены. Я, кстати, с этими подходами согласен.
Это ЦЕНА..несглаженнная и осциллирующая цена. Она/оно не запаздывает, а приходит всегда вовремя, как начальство..
Запаздывает вывод о её развороте :-) Даже типичное решение как "с перечесечением-sma13", в принципе подходит, но хочется же лучше и с меньшими "ложняками".
Любое решение имеет некоторое запаздывание, надо отсеивать ложные сигналы, это требует времени.
Не подойдет?
картина красивая, но она не моя :-)
по скриншоту сложно (почти нельзя) уловить принцип и соотнести со своим пониманием
картина красивая, но она не моя :-)
по скриншоту сложно (почти нельзя) уловить принцип и соотнести со своим пониманием
Ветка: "Ловим разворот или коррекцию" из архива.
Дмитрий все сказал.
Условия должны быть соблюдены. Профи на рынке знает, чего делать нельзя. Далее какие то биржевые объемы, для получения информации о точках входа новичков.
Новички должны делать то чего нельзя и в больших объемах. Это и будет точка разворота. Скорее так.
Пусть никто не хвастается, что умеет определить развороты тренда и показать различные графики.
Если даже кто-то умеет динамически, без опоздания определить максимум или минимум(что невероятно), и если даже будут ждать некоторое время, чтобы убедиться что цена уже сворачивается из вершин, то это еще не доказательство, что вы нашли точку входа/выхода.
Любое время цена сможет уйти против вас и продолжить тренд.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Надо как можно с меньшей задержкой засечь смену направления движения осцилятора.То есть известно что разворот будет и известно в какую сторону
Линия к сожалению изломиста и шумна, впрочем это всегда так
У кого какие идеи и практики ?
Собственно осцилятор выглядит так :
оранжевая линия - величина поворот которой вверх надо ловить.
тонкая зелёная - SMA13 по ней, проведена просто для примера.
Ловля разворота по ней даст ложняки и существенную задержку, что довольно неприятно...