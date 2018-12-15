Реклама: и снова GOOGLE и YANDEX - страница 2

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Vladislav Andruschenko:


Так я спрашивал тех, кто нашел решение. 

***

Упс, я невнимательно прочёл. Значит и мои советы в топку.

 
Vladislav Andruschenko:
 

Кто-нибудь нашел решение? 

Да, такое решение есть.

100% дохода ежемесячно при просаде не более 10% - лучшая реклама, побьет любую, хоть Гугловскую, хоть Яндексовскую. Через год - отбоя не будет от клиентов.

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


Так я спрашивал тех, кто нашел решение. 

Ты нашел решение  и набил на лбу? Нет? Тогда в чем твой совет? 

так я и нашел тебе решение, попросил же найти

да шучу шучу, угОраю просто )
 
Vladislav Andruschenko:

набить на спине Панель девушки - это мысль. 


и пусть клацает

На спине не интересно. Иконка терминала...

Файлы:
Terminal.zip  4 kb
 
Alexey Viktorov:

На спине не интересно. Иконка терминала...


так? 


[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


так? 


можешь ведь, когда хочешь

 
Лучше бы обсудить как заблокировать рекламу
 
Vladislav Andruschenko:


так? 


Видимо у вас все девушки с таким нарядом ходят.

Как только у вас покупки снижаются (если их есть), начинаете придумывать и открывать такие темы.  :)  

 
Petros Shatakhtsyan:

Видимо у вас все девушки с таким нарядом ходят.

Как только у вас покупки снижаются (если их есть), начинаете придумывать и открывать такие темы.  :)  

Ваше мнение, не относящееся к этой теме, пожалуйста, оставьте при себе.

Меряться, с Вами, продажами я не буду. Это глупо. 

Или Вы провоцируете меня на то, чтобы я сказал, что у меня все хорошо с продажами и они только растут, но тема про другое? 
 
Vladislav Andruschenko:

Ваше мнение, не относящееся к этой теме, пожалуйста, оставьте при себе.

Меряться, с Вами, продажами я не буду. Это глупо. 

Или Вы провоцируете меня на то, чтобы я сказал, что у меня все хорошо с продажами и они только растут, но тема про другое? 

Да, вы об этом уже неоднократно говорили. 

Но выше кто-то дал хороший совет, сделайте хорошего продукта, а также сигнала, это и есть лучшая реклама.

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