Реклама: и снова GOOGLE и YANDEX - страница 2
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Так я спрашивал тех, кто нашел решение.
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Упс, я невнимательно прочёл. Значит и мои советы в топку.
Кто-нибудь нашел решение?
Да, такое решение есть.
100% дохода ежемесячно при просаде не более 10% - лучшая реклама, побьет любую, хоть Гугловскую, хоть Яндексовскую. Через год - отбоя не будет от клиентов.
Так я спрашивал тех, кто нашел решение.
Ты нашел решение и набил на лбу? Нет? Тогда в чем твой совет?
так я и нашел тебе решение, попросил же найтида шучу шучу, угОраю просто )
набить на спине Панель девушки - это мысль.
и пусть клацает
На спине не интересно. Иконка терминала...
На спине не интересно. Иконка терминала...
так?
так?
можешь ведь, когда хочешь
так?
Видимо у вас все девушки с таким нарядом ходят.
Как только у вас покупки снижаются (если их есть), начинаете придумывать и открывать такие темы. :)
Видимо у вас все девушки с таким нарядом ходят.
Как только у вас покупки снижаются (если их есть), начинаете придумывать и открывать такие темы. :)
Ваше мнение, не относящееся к этой теме, пожалуйста, оставьте при себе.
Меряться, с Вами, продажами я не буду. Это глупо.Или Вы провоцируете меня на то, чтобы я сказал, что у меня все хорошо с продажами и они только растут, но тема про другое?
Ваше мнение, не относящееся к этой теме, пожалуйста, оставьте при себе.
Меряться, с Вами, продажами я не буду. Это глупо.Или Вы провоцируете меня на то, чтобы я сказал, что у меня все хорошо с продажами и они только растут, но тема про другое?
Да, вы об этом уже неоднократно говорили.
Но выше кто-то дал хороший совет, сделайте хорошего продукта, а также сигнала, это и есть лучшая реклама.