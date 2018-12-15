Реклама: и снова GOOGLE и YANDEX
Реклама на трамваях и троллейбусах. Реклама на билбордах...
Листовки раздавать? :-)
Листовки раздавать? :-)
Не "... в ...", а "... на ...". Есть куча фирм занимающихся офлайн рекламой - раскрашивают трамваи, маршрутки и троллейбусы. А, ещё, в метро в вагонах клепают рекламки (само собой всё официально).
Я представляю эту рекламу.
на лбу у себя напиши
ты нашел такое решение?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Реклама: и снова GOOGLE и YANDEX
Vladislav Andruschenko, 2018.12.14 09:26
Кто-нибудь нашел решение?
И как? Помогает?
А каким шрифтом ты писал у себя на лбу?
В левом или правом углу? Размер? Детали?
на лбу у себя напиши
Ну, зачем-же так... Некоторые девушки сдают под рекламу свободные площади своего тела, поинтересней чем лоб.
ты нашел такое решение?
И как? Помогает?
А каким шрифтом ты писал у себя на лбу?
В левом или правом углу? Размер? Детали?
никогда не занимался, другая сфера интересов
но можешь Ариал 55 шрифт, по центру.. размер имеет значение
Ну, зачем-же так... Некоторые девушки сдают под рекламу свободные площади своего тела, поинтересней чем лоб.
набить на спине Панель девушки - это мысль.
и пусть клацает
никогда не занимался, другая сфера интересов
но можешь Ариал 55 шрифт, по центру.. размер имеет значение
Так я спрашивал тех, кто нашел решение.
Ты нашел решение и набил на лбу? Нет? Тогда в чем твой совет?
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Приветствую всех.
Друзья, снова поднимаю тему рекламы в GOOGLE и YANDEX
Есть ли решение? Может кто нашел?
Yandex не работает с Украиной.
Google не пропускает рекламу форекса..... только YouTube
Кто-нибудь нашел решение?