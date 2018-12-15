Реклама: и снова GOOGLE и YANDEX

Новый комментарий
 

Приветствую всех. 

Друзья, снова поднимаю тему рекламы в GOOGLE и YANDEX


Есть ли решение? Может кто нашел? 

Yandex не работает с Украиной. 

Google не пропускает рекламу форекса..... только YouTube 



Кто-нибудь нашел решение? 

 
Реклама на трамваях и троллейбусах. Реклама на билбордах...
 
Vladimir Karputov:
Реклама на трамваях и троллейбусах. Реклама на билбордах...


Листовки раздавать? :-)

 
Vladislav Andruschenko:


Листовки раздавать? :-)

Не "... в ...", а "... на ...". Есть куча фирм занимающихся офлайн рекламой - раскрашивают трамваи, маршрутки и троллейбусы. А, ещё, в метро в вагонах клепают рекламки (само собой всё официально).

 

Я представляю эту рекламу. 

[Удален]  
на лбу у себя напиши
 
Maxim Dmitrievsky:
на лбу у себя напиши

ты нашел такое решение? 

И  как? Помогает? 

А каким шрифтом ты писал у себя на лбу?

В левом или правом углу? Размер? Детали? 

 
Maxim Dmitrievsky:
на лбу у себя напиши

Ну, зачем-же так... Некоторые девушки сдают под рекламу свободные площади своего тела, поинтересней чем лоб.

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

ты нашел такое решение? 


И  как? Помогает? 

А каким шрифтом ты писал у себя на лбу?

В левом или правом углу? Размер? Детали? 

никогда не занимался, другая сфера интересов

но можешь Ариал 55 шрифт, по центру.. размер имеет значение

 
Alexey Viktorov:

Ну, зачем-же так... Некоторые девушки сдают под рекламу свободные площади своего тела, поинтересней чем лоб.

набить на спине Панель девушки - это мысль. 


и пусть клацает

 
Maxim Dmitrievsky:

никогда не занимался, другая сфера интересов

но можешь Ариал 55 шрифт, по центру.. размер имеет значение


Так я спрашивал тех, кто нашел решение. 

Ты нашел решение  и набил на лбу? Нет? Тогда в чем твой совет? 

1234567
Новый комментарий