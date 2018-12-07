Мультисистема на демо
Я сторонник мультисистемной торговли. К ней нужен умный трал. Может есть где такой? Не встречал.
Тралить прибыльные сделки перекрывая убыточные , постоянно идя в плюсе. Из таблицы все видно. Пока делаю все вручную,
это не напрягает конечно, что может быть сильнее человеческого разума, но в ночное время нужен контроль.
Может кто сделает такой умный трал на мт4 для общей пользы?
С уважением, Алматинец.
Я сторонник мультисистемной торговли. К ней нужен умный трал. Может есть где такой? Не встречал.
Тралить прибыльные сделки перекрывая убыточные , постоянно идя в плюсе. Из таблицы все видно. Пока делаю все вручную,
это не напрягает конечно, что может быть сильнее человеческого разума, но в ночное время нужен контроль.
Может кто сделает такой умный трал на мт4 для общей пользы?
С уважением, Алматинец.
Есть и take profit (600-910 pips) и stoploss (377 pips),
вручную стараюсь передвинуть SL в прибыльных сделках (примерно пропорционально их вкладу в общую прибыль),
перекрывая сумму убыточных. Нужен советник-тральщик с выводом информации на экран :
-полож.сделки
-отрицательные сделки
- пипсы полож. текущие
- пипс отриц. текущие
-зафиксированная прибыль по передвинутым стопам (SL минус цена открытия/ или наоборот для продажи) в валюте.
- сумма убытка текущая в валюте
Где-то так вижу.
-...……………………..
зафиксированная вручную прибыль раз в 5 больше текущего суммарного минуса.
Тем не менее общая прибыль за сегодня выросла с 600 до 1000 $.
Положительные сделки преобладают, а текущий минус может стать плюсом.
Сегодня -пятница скоро закрою все сделки.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования