Мультисистема на демо

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мультисистема
 

Я сторонник мультисистемной торговли. К ней нужен  умный трал. Может есть где такой? Не встречал.

Тралить  прибыльные сделки перекрывая убыточные , постоянно идя в плюсе. Из таблицы все видно. Пока делаю все вручную,

это не напрягает конечно, что может быть сильнее человеческого разума, но в ночное время нужен контроль.

Может кто сделает такой умный трал на мт4 для общей пользы?

С уважением, Алматинец.

 
fregat555:

Я сторонник мультисистемной торговли. К ней нужен  умный трал. Может есть где такой? Не встречал.

Тралить  прибыльные сделки перекрывая убыточные , постоянно идя в плюсе. Из таблицы все видно. Пока делаю все вручную,

это не напрягает конечно, что может быть сильнее человеческого разума, но в ночное время нужен контроль.

Может кто сделает такой умный трал на мт4 для общей пользы?

С уважением, Алматинец.

Расскажите поподробнее. 
Когда вы закрываете убыточные сделки? 

 

Есть и  take profit (600-910 pips) и stoploss (377 pips),

вручную стараюсь передвинуть SL в прибыльных сделках (примерно пропорционально их вкладу в общую прибыль),

  перекрывая сумму убыточных. Нужен советник-тральщик с выводом информации на экран :

-полож.сделки

-отрицательные сделки

- пипсы полож. текущие

- пипс отриц. текущие 

-зафиксированная прибыль по передвинутым стопам (SL минус цена открытия/ или наоборот для продажи) в валюте.

- сумма убытка текущая в валюте 


Где-то так вижу.

-...……………………..

 
 
fregat555:
Нижние-минусовые почему не закрываешь? 
 

зафиксированная вручную прибыль раз в 5 больше текущего суммарного минуса.

Тем не менее общая прибыль за сегодня выросла с 600 до 1000 $.

Положительные сделки преобладают, а текущий минус может стать плюсом.

Сегодня -пятница скоро закрою все сделки.

 
прибыль в пипсах, не валюта - на последнем графике.
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