Манименеджмент для мультисистемы , МТ4
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Добрый день всем!
Хотелось бы посоветоваться с коллегами по управлению средствами при работе мультисистемы.
Есть мультисистема с десятками пар валют (n), в работе от 1 до 25 пар одновременно.
Есть n1-ордеров с плюсовым балансом, есть n2 ордеров с минусом.
Хотелось бы создать систему манименеджмент на основе трейлинга примерно такого
действия: трейлинг мультивалютный движет профит положительных сделок для компенсации
минусовых сделок, чтобы общая прибыль постоянно превышала убыток. При превышении минусов закрыть
1 или несколько минусовых сделок и далее снова тралить в плюс. Тралить все плюсовые сделки пропорционально вкладу.
Есть ли уже такие мультитральщики? Простые тральщики (Ким И.) думаю здесь не совсем подойдут.Их нужно усовершенствовать.
Такая система будет всем полезна при работе нескольких ордеров.
Программа должна быть в виде отдельного советника. Задача-не просто автоматически
открыть сделки, а автоматом грамотно управлять кучей ордеров. Пока не встречал что-то подобное.
Спасибо.