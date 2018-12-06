Пропали данные из хранилища

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Подключился к хранилищу через MetaEditor, нажал "Получить данные из хранилища", ничего не скачалось.

В журнале пишет

2018.12.05 15:23:28.348 Storage checkout started for MQL4
2018.12.05 15:23:28.676 Storage checkout completed successfully
2018.12.05 15:24:09.561 Storage update command start MQL4
2018.12.05 15:24:09.920 Storage update command completed successfully

Проверил "Журнал изменений" - пусто.

Зашел на сайт https://storage.mql5.io - тоже пусто и в истории только одна запись о создании репозитория сегодняшним числом.

Rev     Author  Date    Message
r0              05.12.2018, 15:17:21    


Также пропало меню "Хранилище" из профиля на https://www.mql5.com


Куда все пропало? Или что я делаю не так?

 

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Невозможно подключиться к Storage MT4

Renat Fatkhullin, 2018.10.12 16:08

Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.

Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.


 
Rashid Umarov:

Спасибо
 

Как вернуть меню "Хранилище" в профиле на https://www.mql5.com ?

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v.ponomarev:

Как вернуть меню "Хранилище" в профиле на https://www.mql5.com ?

Раздел переехал в Codebase, так как подключение к MQL5 Storage теперь делается из MetaEditor


 
Rashid Umarov:

Раздел переехал в Codebase, так как подключение к MQL5 Storage теперь делается из MetaEditor


Спасибо
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