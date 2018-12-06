Пропали данные из хранилища
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Невозможно подключиться к Storage MT4
Renat Fatkhullin, 2018.10.12 16:08
Это новый сторадж на https://storage.mql5.io, запущенный с нуля.
Старый сторадж на https://storage.mql5.com остался со своими данными без изменений. Вы можете самостоятельно забрать свои данные через любой Subversion клиент или с броузера.
Rashid Umarov:Спасибо
Как вернуть меню "Хранилище" в профиле на https://www.mql5.com ?
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v.ponomarev:
Как вернуть меню "Хранилище" в профиле на https://www.mql5.com ?
Раздел переехал в Codebase, так как подключение к MQL5 Storage теперь делается из MetaEditor
Вы упускаете торговые возможности:
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Подключился к хранилищу через MetaEditor, нажал "Получить данные из хранилища", ничего не скачалось.
В журнале пишет
Проверил "Журнал изменений" - пусто.
Зашел на сайт https://storage.mql5.io - тоже пусто и в истории только одна запись о создании репозитория сегодняшним числом.
Также пропало меню "Хранилище" из профиля на https://www.mql5.com
Куда все пропало? Или что я делаю не так?