Ищу скрипт для анализа истории

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Добрый день.
Может есть у кого или ссылку дайте. 
Ищу скрипт для анализа истории торгов. 
Дело в том, что на счёте торгуется много пар, а хотелось бы проанализировать по отдельности. 
 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Может есть у кого или ссылку дайте. 
Ищу скрипт для анализа истории торгов. 
Дело в том, что на счёте торгуется много пар, а хотелось бы проанализировать по отдельности. 

Привет, попробуй этот скрипт http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=32

Автоматизация торговли на финансовых рынках - Скачать fromHistoryOnGraph.rar
  • www.kimiv.ru
Оглавление файлового архива  Разработки на MQL4 Скрипты   Скрипт предназначен для переноса сделок из истории терминала на график. Сделки на графике могут быть отображены в виде прямоугольников (TypeObjects=0) В скрипте можно настроить следующие параметры: DeleteOldObjects=True - Удалять старые объекты перед нанесением новых. Актуально, если...
 
Aleksandr Gagulin:

Привет, попробуй этот скрипт http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=32

Маленько не то. 
Хотелось бы видеть цифры, что и в обычном отчёте, только по одной паре. 
 
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/683545
Инструменты для анализа HTML-файлов MT4
Инструменты для анализа HTML-файлов MT4
  • 2016.11.18
  • www.mql5.com
Довольно часто возникает необходимость проанализировать html-документы, генерируемые МТ4. В частности, из-за того, что тестер стратегий МТ4 является одновалютным, при тестировании мультивалютных экспертов, их приходится запускать по отдельности на различных торговых инструментах, и общую картину - основные показатели торговли, поведение кривой...
 
fxsaber:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/683545
Похоже то, что надо. 
Спасибо
 
ищу скрипт название забыл ...скрипт перезаписывает(прорисовывает) выходные дни
 
ruslan:
ищу скрипт название забыл ...скрипт перезаписывает(прорисовывает) выходные дни

Это как?

 
Ihor Herasko:

Это как?

гэпы

выходные заполняются значениями равные open high low close именно одному значению 

 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Может есть у кого или ссылку дайте. 
Ищу скрипт для анализа истории торгов. 
Дело в том, что на счёте торгуется много пар, а хотелось бы проанализировать по отдельности. 
https://www.mql5.com/ru/forum/296779
 
ruslan:

выходные заполняются значениями равные open high low close именно одному значению 

Это будет не скрипт (ну разве что зацикленный типа period_converter, но такой подход является неправильным), а индикатор.

Прямо-таки готовый вряд ли есть. Хотя эта проблема неоднократно поднималась на форуме (примерно раз в 4 года появляется). К тому же сомневаюсь, что возможно подправить историю стандартного ТФ. По крайней мере, когда экспериментировал, то после корректировки данных они все равно затирались новой информацией с сервера. В этом случае выходом будет использование автономного графика.

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