Ищу скрипт для анализа истории
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Добрый день.
Привет, попробуй этот скрипт http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=32
- www.kimiv.ru
Привет, попробуй этот скрипт http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=fileinfo&id=32
- 2016.11.18
- www.mql5.com
ищу скрипт название забыл ...скрипт перезаписывает(прорисовывает) выходные дни
Это как?
Добрый день.
выходные заполняются значениями равные open high low close именно одному значению
Это будет не скрипт (ну разве что зацикленный типа period_converter, но такой подход является неправильным), а индикатор.
Прямо-таки готовый вряд ли есть. Хотя эта проблема неоднократно поднималась на форуме (примерно раз в 4 года появляется). К тому же сомневаюсь, что возможно подправить историю стандартного ТФ. По крайней мере, когда экспериментировал, то после корректировки данных они все равно затирались новой информацией с сервера. В этом случае выходом будет использование автономного графика.
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