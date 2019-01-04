Можно ли такое реализовать в советнике? - страница 2
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Добрый вечер, форумчане.
Возникла идея, но мне технарь сообщил, что это нереально. Хочу узнать мнение нескольких спецов пишущих сов.
Суть идеи: можно ли сделать такой трал, чтобы он работал по принципу SL в % от прибыли.
Приведу пример.
Трал открывается на 100 пунктах прибыли с настройках в сове 50%, это значит что SL открывается на 50 пунктах от цены открытия, предположим цена прошла еще 100 пунктов и согласно настройке в 50%, SL сдвинется на 100 пунктов и т.д.
Т.е. суть в том, что при росте прибыли в открытой позиции SL двигается не в строгом, установленном в настройках, расстоянии от цены в пунктах, а в процентном соотношении от прибыльных пунктов. Получается что чем больше прибыль, тем фиксированная прибыль SL меньше. Взято 300 пунктов, прибыль 150, взято 400, прибыль соответственно 200.
Надеюсь смог донести правильно свою идею))
Буду благодарен за любой ответ по сути вопроса.
такой советник уже существует: e-TLE_v.1.6.mq4, Ким Игорь В. aka KimIV
работает в три этапа все настраивается как ты хочеш........пользуйся....
Не совсем стандартный. И это заметно когда профит позиции увеличивается, то стоп от цены начинает отставать на большее расстояние. Подтягиваясь под выставленный процент фиксации прибыли.
Вполне можно реализовать. Правда как выше сказано, желательно указать с какой суммы фиксирования он начинает ставиться.
Так я же и написал - "почти" ))) У меня вообще ощущение, что я то ли сам когда то писал что то подобное, то ли видел где то чье то решение. Де жа вю какое то.
***
Вопрос - технически мою идею в сове реально осуществить?
Нет, встраивать чип в живую птицу никто не будет :)
Нет, встраивать чип в живую птицу никто не будет :)
Может он профессионального дрессировщика ищет
Не совсем стандартный. И это заметно когда профит позиции увеличивается, то стоп от цены начинает отставать на большее расстояние. Подтягиваясь под выставленный процент фиксации прибыли.
Вполне можно реализовать. Правда как выше сказано, желательно указать с какой суммы фиксирования он начинает ставиться.
Да, именно такой и нужен) Само собой в настройках будет указана точка "старта" "Размер трала в %" и "шаг трала". Меня смутил момент именно размера трала в %, везде встречал только жесткое значение в пунктах или валюте
такой советник уже существует: e-TLE_v.1.6.mq4, Ким Игорь В. aka KimIV
работает в три этапа все настраивается как ты хочеш........пользуйся....
Благодарю, опробую)
такой советник уже существует: e-TLE_v.1.6.mq4, Ким Игорь В. aka KimIV
работает в три этапа все настраивается как ты хочеш........пользуйся....
Ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Я поправил ваше сообщение - так будет достаточно для идентификации советника для самостоятельного поиска.
такой советник уже существует: e-TLE_v.1.6.mq4, Ким Игорь В. aka KimIV
работает в три этапа все настраивается как ты хочеш........пользуйся....
Если честно, что то не нашел такой совы)) Если не затруднит можете прямую ссылку дать?
Модератор ругается на ссыли))
По названию не нашел советника такого, может у него уже иное название?
Если честно, что то не нашел такой совы)) Если не затруднит можете прямую ссылку дать?
Модератор ругается на ссыли))
По названию не нашел советника такого, может у него уже иное название?
2005 год