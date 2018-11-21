Маркет - страница 2
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Так же. И описание ошибок тоже.
У вас тогда почему на русском?
У вас тогда почему на русском?
Может мы не поняли друг друга? Что у меня на русском?
Название параметров у вас на русском языке.
Что у меня на русском?
Это на английском. А?
Название параметров у вас на русском языке.
Это на английском. А?
Нет )) это последнее обновление терминала. Можно комменты на русском сделать. Он их подставляет, когда пользователь смотрит. Сами параметры на английском. Только сейчас сам заметил
Давайте сказки про последнее обновление не будем рассказывать.
Давайте сказки про последнее обновление не будем рассказывать.
Раньше не было такого ...
Дак поменяйте название параметров на английском.
Дак поменяйте название параметров на английском.