Маркет - страница 2

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Sergey Sobakin:
Так же. И описание ошибок тоже. 

У вас тогда почему на русском?

 
Evgeny Belyaev:

У вас тогда почему на русском?

Может мы не поняли друг друга? Что у меня на русском?
 
Sergey Sobakin:
Может мы не поняли друг друга? Что у меня на русском?

Название параметров у вас на русском языке.

 
Sergey Sobakin:
Что у меня на русском?

Это на английском. А?

 
Evgeny Belyaev:

Название параметров у вас на русском языке.

Нет )) это последнее обновление терминала. Можно комменты на русском сделать. Он их подставляет, когда пользователь смотрит. Сами параметры на английском. Только сейчас сам заметил
 
Evgeny Belyaev:

Это на английском. А?

Неудобно очень .. придётся версию новую делать
 
Sergey Sobakin:
Нет )) это последнее обновление терминала. Можно комменты на русском сделать. Он их подставляет, когда пользователь смотрит. Сами параметры на английском. Только сейчас сам заметил

Давайте сказки про последнее обновление не будем рассказывать.

 
Evgeny Belyaev:

Давайте сказки про последнее обновление не будем рассказывать.

Раньше не было такого ...
 
Sergey Sobakin:
Раньше не было такого ...

Дак поменяйте название параметров на английском.

 
Evgeny Belyaev:

Дак поменяйте название параметров на английском.

Они на английском! В коде комментарии на русском. Терминал их отобразил. Вчера у меня все на английском было. Сегодня стало на русском ...
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