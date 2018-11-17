Изменение статистики счета!
Добрый день.Пожалуйста прошу помочь тех кто сталкивался с такой проблемой как полное изменение статистики счета! Вчера была общая прибыль по счету 156%,сегодня стала 140% при том,что никаких убыточных операций не было,да и вообще - ВСЯ статистика счета по месяцам - изменилась!
Спасибо за помощь
Вряд ли кто-то сможет угадать. Покажите, что было до изменения, и что - после.
Вряд ли кто-то сможет угадать. Покажите, что было до изменения, и что - после.
По-моему, то, что было до изменения, не сильно поможет узнать причину. Попробую угадать: счет реальный, отменены сделки по какому-то из положений, зафиксированных в клиентском соглашении. Например, продолжительностью меньше 2 минут или с итогом меньше 5 пунктов. Весьма вероятно, что изменения случились после подачи запроса на вывод средств до его исполнения. А так, надо писать претензию в срок, ограниченный в клиентском соглашении.
По-моему, то, что было до изменения, не сильно поможет узнать причину. Попробую угадать: счет реальный, отменены сделки по какому-то из положений, зафиксированных в клиентском соглашении. Например, продолжительностью меньше 2 минут или с итогом меньше 5 пунктов. Весьма вероятно, что изменения случились после подачи запроса на вывод средств до его исполнения. А так, надо писать претензию в срок, ограниченный в клиентском соглашении.
Дело в том,что я писал жалобу в службу поддержки и они мне ответили что я должен писать сюда в форум...САМОЕ странное в этом то,что это изменение не первое! ...у меня уже месяц назад случилось подобное,у меня было 126%,а стало 156%...вот так утром проснулся,счет без изменений,ничего и никак,а 30% добавилось ниоткуда...тогда я написал в службу поддержки и они сказали мне что моя статистика НИКОГДА НЕ МЕНЯЛАСЬ!!! ....это был шок...ведь,я знаю ее и я знаю что я не совершал никаких сделок на такую сумму...мало того,один из месяцев в прошлом,у меня был -10% и я это точно помню,ведь это был самый плохой месяц,да и число 10 не сложно запомнить и когда процентов стало 156....месяц с числом -10 вообще исчез и теперь такого месяца не было...вместо этого стало -4% ...ну да ладно,подумал я ...так и быть зато не минус,раз никто не может объяснить и я тоже - пусть так и будет,но каким было мое удивление когда я снова увидел это
Теперь месяца полтора спустя, я захожу на статистику счета и с 156% стало 140%...просто,ни с того ни с сего,в один день,при том,что минусов я не совершал,мало того в последнее время счет только рос...да и месяц в -10% так и не вернулся....Что делать? кому писать? да и теряется мотивация работать в MQL...может это обман?
ГЛАВНОЕ - статистика myfxbook полностью отличается от этой.
Вряд ли кто-то сможет угадать. Покажите, что было до изменения, и что - после.
Я не могу - Показать,так как я не делал скрины своего счета,но я помню в точности что было до и что после и какие сделки я совершал,я описал все выше в комментарии
я не знаю что с этим делать и кому писать и что даже думать
Я не могу - Показать,так как я не делал скрины своего счета,но я помню в точности что было до и что после и какие сделки я совершал,я описал все выше в комментарии
я не знаю что с этим делать и кому писать и что даже думать
Письма с Daily Confirmation приходили? Лог-файлы терминала не удаляли? Писать надо не в службу поддержки, а по тому адресу, который указан в клиентском соглашении для разбора претензий. Если, конечно, Вас это сильно интересует. Когда получите ответ по претензии (не раньше) от ДЦ, если он Вас не устраивает, можно оспаривать у "регуляторов". Перед этим предупредите ДЦ, что, вообще-то, Вы не скандалист и не стремитесь к огласке, но будете вынуждены обратиться к "регулятору". Иногда действует.
P.S. Да, о стиле. "и они сказали мне что моя статистика НИКОГДА НЕ МЕНЯЛАСЬ!!! ....это был шок..." - не годится. Излагать надо факты без эмоциональной окраски, с точными датами и адресами. "Считаю, что нарушено положение регламента XX3.333". Если лог-файлы терминала Вы могли бы подделать, то уж письма с Daily Confirmation хранятся не на Вашем компьютере, а на неВашем почтовом сервере, скрины с них - достоверное доказательство.
Добрый день.Пожалуйста прошу помочь тех кто сталкивался с такой проблемой как полное изменение статистики счета! Вчера была общая прибыль по счету 156%,сегодня стала 140% при том,что никаких убыточных операций не было,да и вообще - ВСЯ статистика счета по месяцам - изменилась!
Спасибо за помощь
На вашем счете висели открытые позиции, в течение жизни которые проводились балансовые операции. Для исключения влияния таких операций мы сдвигаем их время на момент после закрытия позиции. В вашем случае это и повлияло на расчеты.
PS. Но держать открытую позицию 1.5 года - это что-то.
На вашем счете висели открытые позиции, в течение жизни которые проводились балансовые операции. Для исключения влияния таких операций мы сдвигаем их время на момент после закрытия позиции. В вашем случае это и повлияло на расчеты.
PS. Но держать открытую позицию 1.5 года - это что-то.
Привет,объясните пожалуйста поподробней ? Тоесть статистика изменилась благодаря этим сделкам?
на счет удержания позиции - так вышло,я ведь не писал что я профессионал (Это был замок который я не знал как открыть)
Письма с Daily Confirmation приходили? Лог-файлы терминала не удаляли? Писать надо не в службу поддержки, а по тому адресу, который указан в клиентском соглашении для разбора претензий. Если, конечно, Вас это сильно интересует. Когда получите ответ по претензии (не раньше) от ДЦ, если он Вас не устраивает, можно оспаривать у "регуляторов". Перед этим предупредите ДЦ, что, вообще-то, Вы не скандалист и не стремитесь к огласке, но будете вынуждены обратиться к "регулятору". Иногда действует.
P.S. Да, о стиле. "и они сказали мне что моя статистика НИКОГДА НЕ МЕНЯЛАСЬ!!! ....это был шок..." - не годится. Излагать надо факты без эмоциональной окраски, с точными датами и адресами. "Считаю, что нарушено положение регламента XX3.333". Если лог-файлы терминала Вы могли бы подделать, то уж письма с Daily Confirmation хранятся не на Вашем компьютере, а на неВашем почтовом сервере, скрины с них - достоверное доказательство.
Да,письма приходили.Лог-файлы не удалял.Вообще до сих пор никаких проблем с ДЦ не было и деньги выводил нормально.Претензии еще не предъявлял никому,лишь писал в службу поддержки MQL и да,если статистика поменялась и есть доказательства - то зачем врать и писать мне что она никогда не менялась.
На счет регламента XX3.333 - поняния не имею что это?
Да в личном кабинете есть история сделок.
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Спасибо за помощь