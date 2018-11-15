Задача найти среднее значение двух буферов. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто может подсказать как проще найти ровную прямую у индикатора в течение 1-3 дня на H1 к примеру найти уровень индикатора когда он не менялся к примеру 5 баров?
Добавить еще один буфер с пустым значением 0.
Если значение линии равно значению на предыдущем баре, то этому буферу присваиваем значение на 1 больше, чем в предыдущем элементе. Если значение линии не равно, то 0.
В итоге в буфере будет количество баров на которых линия расположена горизонтально.
Добавить еще один буфер с пустым значением 0.
Если значение линии равно значению на предыдущем баре, то этому буферу присваиваем значение на 1 больше, чем в предыдущем элемента. Если значение линии не равно, то 0.
В итоге в буфере будет количество баров на которых линия расположена горизонтально.
понял спасибо
А код индикатора есть? Может быть в нем три буфера, один из них с нормальными данными.
Нет основного буфера, даже не выносил бы этот вопрос на обсуждение.
Там два независимых буфера.
Задача не простая как кажется на первый взгляд.
Нет основного буфера, даже не выносил бы этот вопрос на обсуждение.
Там два независимых буфера.
Задача не простая как кажется на первый взгляд.
А где посчитать надо в советнике или в индикаторе?
Если в советнике:
Если в индикаторе, то можно добавит буфер, и по такому принципу заполнять, потом применить iMAonArray()
А где посчитать надо в советнике или в индикаторе?
Если в советнике:
Если в индикаторе, то можно добавит буфер, и по такому принципу заполнять, потом применить iMAonArray()
Посчитать надо в индикаторе.
Посчитать надо в индикаторе.
Смотря как там сделано. Добавить буфер, потом в конце цикла добавить:
Потом добавить еще один цикл и в нем iMAonArray() или без цикла, если МТ5.
Кто может подсказать как проще найти ровную прямую у индикатора в течение 1-3 дня на H1 к примеру найти уровень индикатора когда он не менялся к примеру 5 баров?
Добавить еще один буфер с пустым значением 0.
Если значение линии равно значению на предыдущем баре, то этому буферу присваиваем значение на 1 больше, чем в предыдущем элементе. Если значение линии не равно, то 0.
В итоге в буфере будет количество баров на которых линия расположена горизонтально.
вроде где-то близко есть в голове, но не могу сообразить, в поисковике несмог найти пример
вроде где-то близко есть в голове, но не могу сообразить, в поисковике несмог найти пример
Где то так.
Где то так.
выглядит как рабочий, спасибо щас попробую, а то уже Сабера попросил посмотреть тему