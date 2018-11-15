Задача найти среднее значение двух буферов.
Напр. так
в цикле if(A[j]==EMPTY_VALUE) S[j]=S[j+1]+B[j]; if(B[j]==EMPTY_VALUE) S[j]=S[j+1]+A[j];
Получаешь сумму в скользящем окне, а дальше делай с ней, что хошь -- дели, умножай, извлекай ;)))
Не даёт покоя, на первый взгляд, простая задача. Как найти среднее значение из двух буферов за период скажем 5 в цикле?
Имеем Буфер1 и Буфер2. Когда один буфер рисуются, то противоположный имеют значение EMPTY_VALUE.
Есть ли короткое решение с минимальными затратами на ресурсы?
Может у кого есть оригинальные идеи?
Так как EMPTY_VALUE это число и не маленькое число :), то используйте вместо EMPTY_VALUE значение "0.0". В таком случае при суммировании значений "0.0" не повлияет на среднее.
Так как EMPTY_VALUE это число и не маленькое число :), то используйте вместо EMPTY_VALUE значение "0.0". В таком случае при суммировании значений "0.0" не повлияет на среднее.
NULL в этом случае тоже подойдет?
не могу никак сообразить почему EMPTY_VALUE возвращает максимальное число? для чего? (уже дошло, любое другое может быть значением индикатора)
кстати DBL_MAX жмем F1 и попадаем в справке на TranslateKey
NULL в этом случае тоже подойдет?
Если судить по документации
Константа
Описание
Значение
CHARTS_MAX
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале
100
clrNONE
Отсутствие цвета
-1
EMPTY_VALUE
Пустое значение в индикаторном буфере
DBL_MAX
INVALID_HANDLE
Некорректный хэндл
-1
IS_DEBUG_MODE
Признак работы mq5-программы в режиме отладки
в режиме отладки не равно нулю, в противном случае 0
IS_PROFILE_MODE
Признак работы mq5-программы в режиме профилирования
в режиме профилирования не равно нулю, в противном случае 0
NULL
Ноль любого типа
0
WHOLE_ARRAY
Означает количество элементов, оставшееся до конца массива, то есть, будет обработан весь массив
-1
WRONG_VALUE
Константа может неявно приводиться к типу любого перечисления.
-1
то подойдёт.
Но я в индикаторах принудительно использую или EMPTY_VALUE или "0.0". От "NULL" отказался вообще и в индикаторах и в советниках (то есть во всех функциях, где можно символ задать как "NULL" я прописываю название символа явно).
Когда имеешь дело с двумя индикаторами то EMPTY_VALUE и 0 могут иметь разное значение.
у цветного буфера 0 рабочее значение
Когда имеешь дело с двумя индикаторами то EMPTY_VALUE и 0 могут иметь разное значение.
Это и так два разных числа.
EMPTY_VALUE -> DBL_MAX -> 1.7976931348623158e+308
А ноль он и в Африке ноль.
у цветного буфера 0 рабочее значение
Да рабочее. Может быть положительным, отрицательным и 0 тоже. Исправил на буфера. Недосыпание))
Это и так два разных числа.
EMPTY_VALUE -> DBL_MAX -> 1.7976931348623158e+308
А ноль он и в Африке ноль.
Правильно. Поэтому 0 не подходит.
Кто может подсказать как проще найти ровную прямую у индикатора в течение 1-3 дня на H1 к примеру найти уровень индикатора когда он не менялся к примеру 5 баров?
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Не даёт покоя, на первый взгляд, простая задача. Как найти среднее значение из двух буферов за период скажем 5 в цикле?
Имеем Буфер1 и Буфер2. Когда один буфер рисуются, то противоположный имеют значение EMPTY_VALUE.
Есть ли короткое решение с минимальными затратами на ресурсы?
Может у кого есть оригинальные идеи?