Что происходит со стеной аккаунта? Гиф анимация

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Добрый день! Подскажите что происходит со стеной аккаунта, это лицевая сторона любого аккаунта, куда можно выкладывать информацию о своих продуктах, аналитику, новости, обзор сигналов. Интересует, что есть Гиф анимация, которая загружается не загружается на стену, то есть когда ее загружаешь, вроде бы загрузка проходит, но стоит нажать публикацию она продает
 
Eduard Menshikov:
 она продает

В смысле шортит?

 
Eduard Menshikov:
Добрый день! Подскажите что происходит со стеной аккаунта, это лицевая сторона любого аккаунта, куда можно выкладывать информацию о своих продуктах, аналитику, новости, обзор сигналов. Интересует, что есть Гиф анимация, которая загружается не загружается на стену, то есть когда ее загружаешь, вроде бы загрузка проходит, но стоит нажать публикацию она продает

GIF запрещены

 
Rashid Umarov:

GIF запрещены

И правильно, это не детская социальная сеть!

 
а что, GIF это детский формат графических файлов
 
Alexander Bereznyak:
а что, GIF это детский формат графических файлов
Естественно! Поэтому гиф на форуме разрешен))
 
Alexander Bereznyak:
а что, GIF это детский формат графических файлов

Что-то наподобие реклам порнушки.

 
https://www.mql5.com/ru/users/minervainc 
вот к примеру у товарища есть гиф анимация на стене его аккаунта, так вот суть вопроса в том, что в одних случаях она загружается, в других пишет что неверный формат, в других случаях она загружается, но когда нажимаешь опубликовать ее нет
Francesco Rubeo
Francesco Rubeo
  • www.mql5.com
поделился сигналом Swing Reader Read Elliott wave principle automatically!!! https://mql5.com/4eqt7 With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you...
 
Rashid Umarov:

GIF запрещены

на сколько сложно сделать кнопку запуска гиф?

и галочку в профиле "проигрывать гиф-анимацию".

 

показываю подробно что происходит на примере


 
Alexandr Bryzgalov:

на сколько сложно сделать кнопку запуска гиф?

и галочку в профиле "проигрывать гиф-анимацию".

есть же ютьюб, пожалей пользователей, сделай нормальное видео вместо гифки.
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