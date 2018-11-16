Что происходит со стеной аккаунта? Гиф анимация
Добрый день! Подскажите что происходит со стеной аккаунта, это лицевая сторона любого аккаунта, куда можно выкладывать информацию о своих продуктах, аналитику, новости, обзор сигналов. Интересует, что есть Гиф анимация, которая загружается не загружается на стену, то есть когда ее загружаешь, вроде бы загрузка проходит, но стоит нажать публикацию она продает
- "Обнуление" счетчика друзей
- Многопоточное выполнение
- Восстановление аккаунта
Eduard Menshikov:
она продает
она продает
В смысле шортит?
Eduard Menshikov:
Добрый день! Подскажите что происходит со стеной аккаунта, это лицевая сторона любого аккаунта, куда можно выкладывать информацию о своих продуктах, аналитику, новости, обзор сигналов. Интересует, что есть Гиф анимация, которая загружается не загружается на стену, то есть когда ее загружаешь, вроде бы загрузка проходит, но стоит нажать публикацию она продает
Добрый день! Подскажите что происходит со стеной аккаунта, это лицевая сторона любого аккаунта, куда можно выкладывать информацию о своих продуктах, аналитику, новости, обзор сигналов. Интересует, что есть Гиф анимация, которая загружается не загружается на стену, то есть когда ее загружаешь, вроде бы загрузка проходит, но стоит нажать публикацию она продает
GIF запрещены
Rashid Umarov:
GIF запрещены
GIF запрещены
И правильно, это не детская социальная сеть!
а что, GIF это детский формат графических файлов
Alexander Bereznyak:Естественно! Поэтому гиф на форуме разрешен))
а что, GIF это детский формат графических файлов
а что, GIF это детский формат графических файлов
Alexander Bereznyak:
а что, GIF это детский формат графических файлов
а что, GIF это детский формат графических файлов
Что-то наподобие реклам порнушки.
https://www.mql5.com/ru/users/minervainc
вот к примеру у товарища есть гиф анимация на стене его аккаунта, так вот суть вопроса в том, что в одних случаях она загружается, в других пишет что неверный формат, в других случаях она загружается, но когда нажимаешь опубликовать ее нет
вот к примеру у товарища есть гиф анимация на стене его аккаунта, так вот суть вопроса в том, что в одних случаях она загружается, в других пишет что неверный формат, в других случаях она загружается, но когда нажимаешь опубликовать ее нет
Francesco Rubeo
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поделился сигналом Swing Reader Read Elliott wave principle automatically!!! https://mql5.com/4eqt7 With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you...
показываю подробно что происходит на примере
Alexandr Bryzgalov:есть же ютьюб, пожалей пользователей, сделай нормальное видео вместо гифки.
на сколько сложно сделать кнопку запуска гиф?
и галочку в профиле "проигрывать гиф-анимацию".
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