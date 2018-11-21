Установка индикатора.
noran919:
Добрый вечер. В связи с чем, после установки индикатора на графике появляется история чей-то торговли? Как от нее избавиться? Спасибо.
Не факт. Сначала проверьте опцию Автообновление во вкладке История:
Vladimir Karputov:
Не факт. Сначала проверьте опцию Автообновление во вкладке История:
Галочка установлена. Мои сделки отображаются. Но прорисовываются и те которые ко мне не относятся (см рис). Может ли это быть связано с тестированием?
noran919:
Галочка установлена. Мои сделки отображаются. Но прорисовываются и те которые ко мне не относятся (см рис). Может ли это быть связано с тестированием?
Проверьте шаблон графика "default.tpl"
Здравствуйте. Не могу загрузить индикатор в mt4. Так как не открывается каталог данных. У меня новый игровой hp и десятая винда. Выскакивает табличка, что следует обратиться к разработчикам... Не так уж и просто до них достучаться. Может есть другой способ решить эту проблему? Заранее благодарен за помощь.
Файлы:
nqva36e_sjy8pa.PNG 25 kb
Ни один индикатор через маркет не грузится, ни с сайта, ни через терминал mql4. Ничего не выскакивает при нажатии на кнопку скачать. WIN7 стандартный ПК, в чем может быть проблема?
Подскажите пожалуйста, как можно програмно модифицировать индикатор Stratman MiniChart V12, чтобы убрать с него изображение нулевого бара?
За ранее благодарен за полученную информацию.
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Добрый вечер. В связи с чем, после установки индикатора на графике появляется история чей-то торговли? Как от нее избавиться? Спасибо.