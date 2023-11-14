Программисты - страница 8
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Изменить его невозможно ?
Нет, но можно переименовать.
Это не код, а исполняемый файл.
Его никак не посмотреть.
Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)
Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)
С уважением, Владимир.
Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)
Покажет код советника?
Вопрос был именно о коде.
Вообще тут запрещено обсуждение способов декомпиляции / дизассемблирования.
Покажет код советника?
Вопрос был именно о коде.
Код - покажет. )
Исходный код - нет.
Покажет код советника?
Вопрос был именно о коде.
Вообще тут запрещено обсуждение способов декомпиляции / дизассемблирования.
Это не код, а исполняемый файл.
Его никак не посмотреть.