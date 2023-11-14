Программисты - страница 8

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Изменить его невозможно ?
 
Данил Волков #:
Изменить его невозможно ?

Нет, но можно переименовать.

 
И ...
[Удален]  
Ищите Fx_s.mq4
 
Alexander Sevastyanov #:

Это не код, а исполняемый файл.
Его никак не посмотреть.

Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)

 
Walerij75 #:

Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)


С уважением, Владимир.

 
Walerij75 #:

Ну почему же никак - в FARе кнопочка F3 все прекрасно покажет :)

Покажет код советника?
Вопрос был именно о коде.

Вообще тут запрещено обсуждение способов декомпиляции / дизассемблирования.

 
Alexander Sevastyanov #:

Покажет код советника?
Вопрос был именно о коде.

Код - покажет. )

Исходный код - нет.

 
Alexander Sevastyanov #:

Покажет код советника?

Вопрос был именно о коде.

Вообще тут запрещено обсуждение способов декомпиляции / дизассемблирования.

Alexander Sevastyanov #:

Это не код, а исполняемый файл.
Его никак не посмотреть.



Речь, как я понимаю, о файле. И да, исходник, естественно, FAR не покажет :)
Программисты - Может быть, что-то поменять в себе. Попробуйте начать с мелких заказов постепенно поднимать планку.
Программисты - Может быть, что-то поменять в себе. Попробуйте начать с мелких заказов постепенно поднимать планку.
  • 2018.11.11
  • www.mql5.com
Даже в обычной духовке можно сделать и получается оффигительно. Но это редко или по необходимости --- то что заказчик потерял психологическую связь с исполнителями. Можно посоветовать что-то поменять в себе и опять начать с мелких заказов постепенно поднимать планку
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