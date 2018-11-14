Робот по Bollinger Bands - страница 2

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Vladimir Karputov:

Какие критерии "раскрытия"?

 В момент начала движения (хоть вверх хоть вниз) : Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.

В течение направленного вверх:
Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2. 
Нижняя может вести себя по разному. 

В течение направленного движения вниз:
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.
Верхняя может вести себя по разному. 

Во время окончания движения ленты сходятся. 

 
Roman Kutemov:
 В момент начала движения (хоть вверх хоть вниз) : Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.

В течение направленного вверх:
Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2. 
Нижняя может вести себя по разному. 

В течение направленного движения вниз:
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.
Верхняя может вести себя по разному. 

Во время окончания движения ленты сходятся. 

Что есть "движение"? Термин не понятен.

 
Aleksandr Prishenko:
 В книге все описано

Вы считаете, что это нужно тем, кто хочет помочь? Т.е., человек вызвался помочь, но прежде, чем помочь, он обязан книжку изучить от корки до корки?

А тот, кто просит помощи, должен подождать прибытия помощи после того, как помогающий изучит книжку? Ждать, пивко попивая?

Это нормально? Помогающему этого не нужно. Это нужно просящему.

Я считаю, что если человек хочет получить помощь, он обязан дать все необходимые пояснения, а не отправлять помогающего изучать ненужный ему (помогающему) вопрос.

Так что ваша обида на удаление ссылки на ваш платный продукт не имеет под собой оснований, и ваш сарказм мало того, что неуместен, но и выглядит по-детски. Да и не вы просили помощи. Вы лишь решили продать свой продукт.

 
Artyom Trishkin:

Вы считаете, что это нужно тем, кто хочет помочь? Т.е., человек вызвался помочь, но прежде, чем помочь, он обязан книжку изучить от корки до корки?

А тот, кто просит помощи, должен подождать прибытия помощи после того, как помогающий изучит книжку? Ждать, пивко попивая?

Это нормально? Помогающему этого не нужно. Это нужно просящему.

Я считаю, что если человек хочет получить помощь, он обязан дать все необходимые пояснения, а не отправлять помогающего изучать ненужный ему (помогающему) вопрос.

Так что ваша обида на удаление ссылки на ваш платный продукт не имеет под собой оснований, и ваш сарказм мало того, что неуместен, но и выглядит по-детски. Да и не вы просили помощи. Вы лишь решили продать свой продукт.

   Владимир хочет написать код сходу. Я дал понять что сходу не получится и на пальцах это не объяснить.  От корки до корки читать не надо, достаточно просмотреть главу про этот метод торговли.

Продукт я продавать не собирался (он все равно его не купит) а предложил лишь протестировать готовое решение и посмотреть как оно работает, ВСЕ.

 
Vladimir Karputov:

Что есть "движение"? Термин не понятен.

Тренд. 
Пусть будет что аллигатор Билла Вильямса раскрыт правильно. Линии не переплетаются. 
 
Roman Kutemov:
Тренд. 
Пусть будет что аллигатор Билла Вильямса раскрыт правильно. Линии не переплетаются. 
Хорошо. Есть у меня тема про написание бесплатное по выходным - занесу туда, сформулирую стратегию понятно и с картинками. Там и буду выкладывать MQL5 код.
 
Roman Kutemov:
Тренд. 
Пусть будет что аллигатор Билла Вильямса раскрыт правильно. Линии не переплетаются. 

Начинаем приводить описание в человеческий вид. Вот две картинки. Отметьте, пожалуйста, где начало "движения":

 

 
Vladimir Karputov:

Начинаем приводить описание в человеческий вид. Вот две картинки. Отметьте, пожалуйста, где начало "движения":

 

  1. По синей двигается лимитный в сторону раскрытых линий.
  2. За синей(предыдущая свеча пробила ее и закрылась ниже синей) вход по опен в сторону раскрытых линий.
  3. По желтой, фрактал ниже(жирнее) предыдущего, стоповый ордер (в противоположную сторону) после сформированного фрактала.
  4. Вход двумя ордерами, один закрывается с фикс ТП (200-300 пп), второй тралится.
  5. Стопы на усмотрение тестера.

тз_1

 
Unicornis:

  1. По синей двигается лимитный в сторону раскрытых линий.
  2. За синей(предыдущая свеча пробила ее и закрылась ниже синей) вход по опен в сторону раскрытых линий.
  3. По желтой, фрактал ниже(жирнее) предыдущего, стоповый ордер (в противоположную сторону) после сформированного фрактала.
  4. Вход двумя ордерами, один закрывается с фикс ТП (200-300 пп), второй тралится.
  5. Стопы на усмотрение тестера.

Не путайте народ. Я задал вопрос Roman Kutemov

 
Aleksey Vyazmikin:

Нечто подобное у меня реализовано в индикаторе



А можете раскрыть подробнее, что именно вы реализовали?

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