Робот по Bollinger Bands - страница 2
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Какие критерии "раскрытия"?
В момент начала движения (хоть вверх хоть вниз) : Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2
Что есть "движение"? Термин не понятен.
В книге все описано
Вы считаете, что это нужно тем, кто хочет помочь? Т.е., человек вызвался помочь, но прежде, чем помочь, он обязан книжку изучить от корки до корки?
А тот, кто просит помощи, должен подождать прибытия помощи после того, как помогающий изучит книжку? Ждать, пивко попивая?
Это нормально? Помогающему этого не нужно. Это нужно просящему.
Я считаю, что если человек хочет получить помощь, он обязан дать все необходимые пояснения, а не отправлять помогающего изучать ненужный ему (помогающему) вопрос.
Так что ваша обида на удаление ссылки на ваш платный продукт не имеет под собой оснований, и ваш сарказм мало того, что неуместен, но и выглядит по-детски. Да и не вы просили помощи. Вы лишь решили продать свой продукт.
Вы считаете, что это нужно тем, кто хочет помочь? Т.е., человек вызвался помочь, но прежде, чем помочь, он обязан книжку изучить от корки до корки?
А тот, кто просит помощи, должен подождать прибытия помощи после того, как помогающий изучит книжку? Ждать, пивко попивая?
Это нормально? Помогающему этого не нужно. Это нужно просящему.
Я считаю, что если человек хочет получить помощь, он обязан дать все необходимые пояснения, а не отправлять помогающего изучать ненужный ему (помогающему) вопрос.
Так что ваша обида на удаление ссылки на ваш платный продукт не имеет под собой оснований, и ваш сарказм мало того, что неуместен, но и выглядит по-детски. Да и не вы просили помощи. Вы лишь решили продать свой продукт.
Владимир хочет написать код сходу. Я дал понять что сходу не получится и на пальцах это не объяснить. От корки до корки читать не надо, достаточно просмотреть главу про этот метод торговли.
Продукт я продавать не собирался (он все равно его не купит) а предложил лишь протестировать готовое решение и посмотреть как оно работает, ВСЕ.
Что есть "движение"? Термин не понятен.
Тренд.
Тренд.
Начинаем приводить описание в человеческий вид. Вот две картинки. Отметьте, пожалуйста, где начало "движения":
Начинаем приводить описание в человеческий вид. Вот две картинки. Отметьте, пожалуйста, где начало "движения":
Не путайте народ. Я задал вопрос Roman Kutemov
Нечто подобное у меня реализовано в индикаторе
А можете раскрыть подробнее, что именно вы реализовали?