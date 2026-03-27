Обсуждение статьи "Многопоточный асинхронный WebRequest на MQL5 своими руками" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Файл в примере multiwebclient отправлят только 1 раз при клике на график. при нескольких кликах запрос на http сервер не шлется. (повникаю в исходники ваши) Возможно надо предварительно создать не в INIT а каждый раз создавать по CLICK на графике.
Думал что объект удаляется после закрытия графика или закрытия терминала.
А у вас нет примера чтобы отправлялся json сообщение ? Также не лишним кому- то чтобы была проверка на закрытие графиков.
ПО JSON
Например создать класс json и при сеттерах заполнять его. Добавление массивов, добавление элементов, типов данных(своих не простых).
И пример, прям рабочий советник, чтобы можно было делать отправку из своей функции, например при появлении нового бара слался JSON запрос.
Многим было бы это полезно.
Файл в примере multiwebclient отправлят только 1 раз при клике на график. при нескольких кликах запрос на http сервер не шлется. (повникаю в исходники ваши) Возможно надо предварительно создать не в INIT а каждый раз создавать по CLICK на графике.
Думал что объект удаляется после закрытия графика или закрытия терминала.
А у вас нет примера чтобы отправлялся json сообщение ? Также не лишним кому- то чтобы была проверка на закрытие графиков.
ПО JSON
Например создать класс json и при сеттерах заполнять его. Добавление массивов, добавление элементов, типов данных(своих не простых).
И пример, прям рабочий советник, чтобы можно было делать отправку из своей функции, например при появлении нового бара слался JSON запрос.
Многим было бы это полезно.
Все 100% работало как описано, на момент написания статьи, т.е. по клику параллельно отправлялось 3 запроса на указанные по-умолчанию 3 сервера. Для поиска проблем нужны настройки и логи. Закрытие графиков обрабатывается и менеджеру отправляется уведомление - посмотрите код.
После выхода статьи в обсуждении был выложен улучшенный вариант запуска через объекты-чарты.
По json есть много материалов на сайте, а свои наработки по "чистому" json я не публиковал и сейчас у меня нет времени этим заниматься.
На графике OBJ_CHART
наброшен Template c советником.
Но чтоб этот Template запустился нужно в OBJ_CHART сначала набросить какой-то индикатор, например MA.
А потом по таймеру постоянного его удалить. И тогда шаблон включается. А советник внутри OBJ_CHART работает.
На гифке каждый OBJ_CHART со своим таймером выводит счетчик