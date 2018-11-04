test on EURUSD,H1 (netting) test on XAUUSD,D1 (netting) test on GBPUSD,M30 (netting) test on EURUSD,M1 (netting) tester takes too long time
Индикатор не проходит автовалидацию.
Вопрос касается языка MQL5:
Как решить эту ошибку? tester takes too long time
Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов.
Что можно подсказать, без кода?
Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?
Что можно подсказать, без кода?
Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?
Вы можете дать какой-либо комментарий по этой ошибке? tester takes too long time
Список проблем, примеров... приводящих к данной ошибке. Способы решения.
Делаю то же самое что и на MQL4. Ранее я не наблюдал этой проблемы.
Ещё может быть связано с использованием глобальных переменных терминала, если их много, и обращение на каждом тике.
Спасибо, на вряд ли. Ранее не наблюдал этих проблем.
Вы можете дать какой-либо комментарий по этой ошибке? tester takes too long time
Список проблем, примеров... приводящих к данной ошибке. Способы решения.
Делаю то же самое что и на MQL4. Ранее я не наблюдал этой проблемы.
Google translate:
tester takes too long time -> тестер занимает слишком много времени
Видно, что тестер буксует на Вашем коде на месте.
Поэтому к вопросы
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test on EURUSD,H1 (netting) test on XAUUSD,D1 (netting) test on GBPUSD,M30 (netting) test on EURUSD,M1 (netting) tester takes too long time
Vladimir Karputov, 2018.11.04 15:53
Что можно подсказать, без кода?
Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?
добавлю вопрос #2: Ваш индикатор пытается получить информацию с удалённого сервера (http, www ...) ?
Спасибо, на вряд ли. Ранее не наблюдал этих проблем.
Ну это не ответ.
А вот оригинал сообщения
Ну это не ответ.
А вот оригинал сообщения
Индикатор не проходит автовалидацию.
Вопрос касается языка MQL5:
Как решить эту ошибку? tester takes too long time
Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов.
Очень информативно. Что было? Никто так и не узнал. Печаль ...
Не оптимально написан код, другого просто не дано.
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Индикатор не проходит автовалидацию.
Вопрос касается языка MQL5:
Как решить эту ошибку? tester takes too long time
Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов.