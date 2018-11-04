test on EURUSD,H1 (netting) test on XAUUSD,D1 (netting) test on GBPUSD,M30 (netting) test on EURUSD,M1 (netting) tester takes too long time

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Индикатор не проходит автовалидацию.

Вопрос касается языка MQL5:

Как решить эту ошибку? tester takes too long time

Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов. 

Проблема решена, тема закрыта. 
 
Ramiz Mavludov:

Индикатор не проходит автовалидацию.

Вопрос касается языка MQL5:

Как решить эту ошибку? tester takes too long time

Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов. 

Что можно подсказать, без кода?

Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?

 
Ещё может быть связано с использованием глобальных переменных терминала, если их много, и обращение на каждом тике
 
Vladimir Karputov:

Что можно подсказать, без кода?

Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?

Вы можете дать какой-либо комментарий по этой ошибке? tester takes too long time

Список проблем, примеров... приводящих к данной ошибке. Способы решения. 

Делаю то же самое что и на MQL4. Ранее я не наблюдал этой проблемы. 

 
Vitaly Muzichenko:
Ещё может быть связано с использованием глобальных переменных терминала, если их много, и обращение на каждом тике

Спасибо, на вряд ли. Ранее не наблюдал этих проблем.

 
Ramiz Mavludov:

Вы можете дать какой-либо комментарий по этой ошибке? tester takes too long time

Список проблем, примеров... приводящих к данной ошибке. Способы решения. 

Делаю то же самое что и на MQL4. Ранее я не наблюдал этой проблемы. 

Google translate:

tester takes too long time -> тестер занимает слишком много времени


Видно, что тестер буксует на Вашем коде на месте.


Поэтому к вопросы

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test on EURUSD,H1 (netting) test on XAUUSD,D1 (netting) test on GBPUSD,M30 (netting) test on EURUSD,M1 (netting) tester takes too long time

Vladimir Karputov, 2018.11.04 15:53

Что можно подсказать, без кода?

Уровень телепатии включён на 5% : Вы работаете с файлами - считываете/записываете информацию?


добавлю вопрос #2: Ваш индикатор пытается получить информацию с удалённого сервера (http, www ...) ?

 
Ramiz Mavludov:

Спасибо, на вряд ли. Ранее не наблюдал этих проблем.

Ну это не ответ.


А вот оригинал сообщения

 
Vitaly Muzichenko:

Ну это не ответ.


А вот оригинал сообщения

Индикатор не проходит автовалидацию.

Вопрос касается языка MQL5:

Как решить эту ошибку? tester takes too long time

Пожалуйста дайте адекватный ответ и не задавайте глупых вопросов. 

 
Проблема решена, тема закрыта. Спасибо за общение... 
 
Очень информативно. Что было? Никто так и не узнал. Печаль ...
 
Vladimir Karputov:
Очень информативно. Что было? Никто так и не узнал. Печаль ...

Не оптимально написан код, другого просто не дано.

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