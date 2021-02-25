Получаем количество десятичных знаков после запятой любых чисел (не только котировок) в обход Digits() на MQL4 и MQL5 - страница 6
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Почему?
Вот дополнение
Результат
Вот дополнение
Результат
MathAbs(log10(Point()))
Зачем мне это надо? Я и так знаю что 0.00001 печатается без искажения. Ведь вопрос темы заключается в определении количества десятичных знаков любого числа, а не только _Point . Я показал вам в каких вариантах ваше предложение работать не будет.
в качестве разминки ума - дробную часть надо представить в виде натуральной дроби и что-то делать с делимым/делителем (найти ближайшую непериодичную дробь например)
телепатически узнать "кол-во знаков которые задал отправитель" не поможет, но весело
Опомнитесь. Это бред, который даже не следует обсуждать всерьез.
У автора просто тотальное непонимание внутреннего устройства double-переменных.
Опомнитесь. Это бред, который даже не следует обсуждать всерьез.
У автора просто тотальное непонимание внутреннего устройства double-переменных.
Опомнитесь. Это бред, который даже не следует обсуждать всерьез.
У автора просто тотальное непонимание внутреннего устройства double-переменных.
Ну просветите нас сирых и несчастных.
Когда будет окончательно готов алгоритм? Давно назрела необходимость его использовать.