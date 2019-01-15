Тестер убивает SSD - страница 4
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А почему бы не отключить файл подкачки, если диск жалко?
А почему бы не отключить файл подкачки, если диск жалко?
я бы не советовал, я хоть и с "железками на ты", но был у меня один раз случай https://www.mql5.com/ru/forum/6345#comment_166013
случайно нашел, что памяти не хватает, сообщений системных не было, у меня всегда установлены виджеты о загрузке памяти и ядер, в общем ничего подозрительного, естественно грешил на МТ
тут в топике речь же идет о оптимизации, ресурсов ПК не напасешься, пока тестируешь и отлаживаешь код
Решил поставить в систему ССД диск. Поставил и на радостях от быстродействия забыл месяца на 4.
Сейчас решил посмотреть статистику по диску и ужаснулся. 8 ТБ.И это при том что нет никакого софта кроме тестера МТ5 который использовался часто и который бы так убивал диск.
Ради интереса переношу папку с МТ5 с диска ССД на диск НДД со скоростью 5400.
Запускаю тестер. Вижу что диск загружен на 100%. И при этом ядра простаивают т.к диск не успевает.
Система вин7х64 8ядер 8гб оперативки. Как так можно?
во время тестирования кеширование происходит. и эти файлы записываются на диск с.
возможно можно как-то отключить кеширование.
также вы тестируете по реальным тикам. тиковую историю закачиваете, а она очень большая.
нужно раз закачать тиковую историю, по интересующим вас символам. а потом просто докачивать новые тики.
Давно поднимал этот вопрос на форуме, решение пока нашел такое - отдельный ПК с обычным HDD
Так же сейчаc есть гибридные диски (SSD+HDD), как альтернативній вариант
так метатрейдер можно же установить на диск д
Я, например, тестер использую только для одного прохода под конкретный символ, чтобы проверить стратегию. Поиски грааля методом перебора параметров - это простая банальная подгонка параметров под историю, что в переводе означает самообман.
это вы ответили в стиле "оптимизация убивает ссд? так не используйте оптимизацию." )
Windows убивает ваш SSD, а не MetaTester.
My Computer/Properties/Advanced/Advanced/Performance/no paging file
И перезагрузите компьютер.
Можно ещё запихнуть папку с Метатрейдером на виртуальный жёсткий диск, размещённый в оперативной памяти, ежли таковой выше крыши, но не 8 гигов.
Решил поставить в систему ССД диск. Поставил и на радостях от быстродействия забыл месяца на 4.
Сейчас решил посмотреть статистику по диску и ужаснулся. 8 ТБ.И это при том что нет никакого софта кроме тестера МТ5 который использовался часто и который бы так убивал диск.
Ради интереса переношу папку с МТ5 с диска ССД на диск НДД со скоростью 5400.
Запускаю тестер. Вижу что диск загружен на 100%. И при этом ядра простаивают т.к диск не успевает.
Система вин7х64 8ядер 8гб оперативки. Как так можно?
А у меня убивает MySQL: 15Тб за 9 месяцев. Но ведь мы и устанавливаем железо именно для того, чтобы убивать, не так ли? Это расходный материал. Токарь убивает резцы, бариста - кофемашину. Так устроен мир)
решил у себя проверить.
SSD kingston
запущен на отдельном компьютере (сделал под сервер специально)
Запущено около 20 терминалов (меняются иногда)
Иногда проходят оптимизации (неделя, две .... без перерыва)
результат: