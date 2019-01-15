Тестер убивает SSD - страница 4

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Natalja Romancheva:
А почему бы не отключить файл подкачки, если диск жалко?
При чем здесь файл подкачки? Диск усиленно юзает МТ5 а не система, судя по предоставленным скришотам.
 
Natalja Romancheva:
А почему бы не отключить файл подкачки, если диск жалко?

я бы не советовал, я хоть и с "железками на ты", но был у меня один раз случай https://www.mql5.com/ru/forum/6345#comment_166013

случайно нашел, что памяти не хватает, сообщений системных не было, у меня всегда установлены виджеты о загрузке памяти и ядер, в общем ничего подозрительного, естественно грешил на МТ

тут в топике речь же идет о оптимизации, ресурсов ПК не напасешься, пока тестируешь и отлаживаешь код

Обсуждение статьи "Последний крестовый поход"
Обсуждение статьи "Последний крестовый поход"
  • 2012.03.13
  • www.mql5.com
В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков.
 
ilvic:

Решил поставить в систему ССД диск. Поставил и на радостях от быстродействия забыл месяца на 4.

Сейчас решил посмотреть статистику по диску и ужаснулся. 8 ТБ.И это при том что нет никакого софта кроме тестера МТ5 который использовался часто и который бы так убивал диск.


Ради интереса переношу папку с МТ5 с диска ССД на диск НДД со скоростью 5400.

Запускаю тестер. Вижу что диск загружен на 100%. И при этом ядра простаивают т.к диск не успевает.


Система вин7х64 8ядер 8гб оперативки. Как так можно?

во время тестирования кеширование происходит. и эти файлы записываются на диск с.
возможно можно как-то отключить кеширование.

также вы тестируете по реальным тикам. тиковую историю закачиваете, а она очень большая.
нужно раз закачать тиковую историю, по интересующим вас символам. а потом просто докачивать новые тики.

Igor Yeremenko:

Давно поднимал этот вопрос на форуме, решение пока нашел такое - отдельный ПК с обычным HDD

Так же сейчаc есть гибридные диски (SSD+HDD), как альтернативній вариант

так метатрейдер можно же установить на диск д

Nikolai Semko:

Я, например, тестер использую только для одного прохода под конкретный символ, чтобы проверить стратегию. Поиски грааля методом перебора параметров - это простая банальная подгонка параметров под историю, что в переводе означает самообман.

это вы ответили в стиле "оптимизация убивает ссд? так не используйте оптимизацию." )

 
kypa:

Windows убивает ваш SSD, а не MetaTester.

My Computer/Properties/Advanced/Advanced/Performance/no paging file

И перезагрузите компьютер.

Можно ещё запихнуть папку с Метатрейдером на виртуальный жёсткий диск, размещённый в оперативной памяти, ежли таковой выше крыши, но не 8 гигов.

 
ilvic:

Решил поставить в систему ССД диск. Поставил и на радостях от быстродействия забыл месяца на 4.

Сейчас решил посмотреть статистику по диску и ужаснулся. 8 ТБ.И это при том что нет никакого софта кроме тестера МТ5 который использовался часто и который бы так убивал диск.


Ради интереса переношу папку с МТ5 с диска ССД на диск НДД со скоростью 5400.

Запускаю тестер. Вижу что диск загружен на 100%. И при этом ядра простаивают т.к диск не успевает.


Система вин7х64 8ядер 8гб оперативки. Как так можно?

А у меня убивает MySQL: 15Тб за 9 месяцев. Но ведь мы и устанавливаем железо именно для того, чтобы убивать, не так ли? Это расходный материал. Токарь убивает резцы, бариста - кофемашину. Так устроен мир)

ssd

 

решил у себя проверить.

SSD kingston 

запущен на отдельном компьютере (сделал под сервер специально)

Запущено около 20 терминалов (меняются иногда)

Иногда проходят оптимизации (неделя, две .... без перерыва)

результат:


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