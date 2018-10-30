Лизинг в маркете
А теперь давайте разберем как это может выглядеть
На данном снимке цена 350 делим на 3 месяца, получается что каждый месяц покупатель выплачивая по116,66 в течении 3 месяцев получает товар в безлимитное пользование.
Срок лизинга стоит сделать от 3, до 12 месяцев. На время выкупа деньги для продавца замораживаются, а можно и сразу отдавать со стандартной заморозкой 7 дней (тут как удобней сервису).
Покупатель при оплате получает лицензию как при аренде на срок от 1, до N месяцев сколько он оплатил (что дает возможность ускоренного выкупа). Если по окончанию лицензии не поступил очередной платеж, то дать возможность 7-14 дней чтоб оплатить. Если платеж так и не осуществлен, разрывать договор лизинга с выплатой оплаченной уже суммы продавцу.
Если во время выкупа продавец уменьшил сумму лизинга, то покупателю она уменьшается и если уже внесенная сумма ровна, или перекрывает внесенную сумму, то товар считается выкупленным. В случае увеличения суммы лизинга, покупателю она не увеличивается. То-есть продавец увеличивает, покупатель уже заключивший договор не страдает, уменьшает, покупателю уменьшается и уже выше не растет в случае возврата суммы.
У меня в автобусе надпись о собственнике компании - перевозчика: ТрансАвтоЛиз.
Ну аналог аренды с выкупом сейчас довольно часто практикуется. Довольно удобная вещь особенно для нужных и дорогих вещей.
Да и это предложение дополнительного функционала, который не отменяет уже существующего.
Добавить возможность покупки/продажи товара в лизинг. То-есть по сути это та-же аренда, но уплатой суммы лизинга покупатель получает лицензию что и при простой покупки.
А теперь давайте разберем как это может выглядеть
Если продавец разрешает продажу в лизинг. То он устанавливает сумму
выкупа, а так-же срок за который должен выкупиться его товар.
На данном снимке цена 350 делим на 3 месяца, получается что каждый месяц покупатель выплачивая по116,66 в течении 3 месяцев получает товар в безлимитное пользование.
Срок лизинга стоит сделать от 3, до 12 месяцев. На время выкупа деньги для продавца замораживаются, а можно и сразу отдавать со стандартной заморозкой 7 дней (тут как удобней сервису).
Покупатель при оплате получает лицензию как при аренде на срок от 1, до N месяцев сколько он оплатил (что дает возможность ускоренного выкупа). Если по окончанию лицензии не поступил очередной платеж, то дать возможность 7-14 дней чтоб оплатить. Если платеж так и не осуществлен, разрывать договор лизинга с выплатой оплаченной уже суммы продавцу.
Если во время выкупа продавец уменьшил сумму лизинга, то покупателю она уменьшается и если уже внесенная сумма ровна, или перекрывает внесенную сумму, то товар считается выкупленным. В случае увеличения суммы лизинга, покупателю она не увеличивается. То-есть продавец увеличивает, покупатель уже заключивший договор не страдает, уменьшает, покупателю уменьшается и уже выше не растет в случае возврата суммы.
В маркете - копеечные суммы на самом деле. Зачем переусложнять.
какой смысл, кроме того что это технически возможно сделать ?
посадить пару не самых низкооплачиваемых программистов прописать логику в сервера, где-то на чернь отладить,
запустить в жизнь и получить увеличение нагрузки и глюки во всём сервисе на пару месяцев..
это чтобы прийти к выводу что овчинка выделки не стоила :-) никому легче не стало
PS/ кстати, на приведённом скрине - покупка вообще не имеет смысла. Рента за год=200..Если за отчётный период (год) окупилась, то какой смысл вливать 300 ? они-же окупятся не быстрее чем 200 и не факт что сов. может работать (и будет поддерживаться) больше 2-х лет
В маркете - копеечные суммы на самом деле. Зачем переусложнять.
какой смысл, кроме того что это технически возможно сделать ?
посадить пару не самых низкооплачиваемых программистов прописать логику в сервера, где-то на чернь отладить,
запустить в жизнь и получить увеличение нагрузки и глюки во всём сервисе на пару месяцев..
это чтобы прийти к выводу что овчинка выделки не стоила :-) никому легче не стало
PS/ кстати, на приведённом скрине - покупка вообще не имеет смысла. Рента за год=200..Если за отчётный период (год) окупилась, то какой смысл вливать 300 ? они-же окупятся не быстрее чем 200 и не факт что сов. может работать (и будет поддерживаться) больше 2-х лет
Это все меняется без проблем. 20-40, пара кликов и все )))
А копеечные не все. Да и люди разные. Может кому-то удобней постепенный выкуп.
Тогда лучше оплата с прибыли, если бот принес прибыль - с нее и оплачивать продукт.
О то повыкладывают в Маркет ботов с доходностью 100500%, ставишь на реал - а там все по другому(
Тогда лучше оплата с прибыли, если бот принес прибыль - с нее и оплачивать продукт.
О то повыкладывают в Маркет ботов с доходностью 100500%, ставишь на реал - а там все по другому(
Как вы себе это представляете. Сервис (маркет) прибыль/убыток покупателя отследить не может.
Лучше брать экспертов к которым привязан сигнал ведомый данным экспертом. Тогда можно более реально его оценить.
Как вы себе это представляете. Сервис (маркет) прибыль/убыток покупателя отследить не может.
Лучше брать экспертов к которым привязан сигнал ведомый данным экспертом. Тогда можно более реально его оценить.
Ну вот так и отслеживать - если сигнал продукта не показал прибыль, то и оплачивать продукт не нужно.))) Это легко сделать на единой площадке mql5.com
Говорить что то вроде "Результаты торговли в прошлом не гарантируют результаты в будущем" по сути лукавство, обман.
Любой продукт, в том числе и финансовый продукт, должен иметь срок годности, гарантию, в течении которого продукт обязан не потерять своего качества, не можете обеспечить прибыльность продаваемого советника в оговоренный срок? - займитесь тогда тем, на что сможете гарантировать качество в гарантийный срок, индикаторы, библиотеки и т.д.
Ну вот так и отслеживать - если сигнал продукта не показал прибыль, то и оплачивать продукт не нужно.))) Это легко сделать на единой площадке mql5.com
Говорить что то вроде "Результаты торговли в прошлом не гарантируют результаты в будущем" по сути лукавство, обман.
Любой продукт, в том числе и финансовый продукт, должен иметь срок годности, гарантию, в течении которого продукт обязан не потерять своего качества, не можете обеспечить прибыльность продаваемого советника в оговоренный срок? - займитесь тогда тем, на что сможете гарантировать качество в гарантийный срок, индикаторы, библиотеки и т.д.
Отвлечение от темы.
Ну а по вашему вопросу. Почти в каждом продукте есть вводные параметры и не обязательно что на одних и тех-же настройках продукт будет 1:1 работать на другом компьютере, не говоря уже о ДЦ. Да по простой причине, что разное проскальзывание и т.д., и т.п..
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