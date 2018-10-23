Не могу подписаться на торговый сигнал после смены брокера. Мой торговый сервер В2Вroker-Real
Добрый день!
После смены брокера на B2B не могу подписываться на торговые сигналы. После стандартной процедуры подписки через терминал, оплаты через MQL, ничего не происходит. Появляется окно сигнала , больше никаких сообщений нет. - журнал выглядит следующим образом. - в настройках сигнал не появляется.
Пожалуйста вставьте скриншот правильно:
Кнопка (Ctrl+Alt+I) предназначена для вставки картинки в сообщение. При нажатии на нее появится стандартное окно выбора файлов. Найдите нужный файл и нажмите Открыть. Далее в поле Заголовок можно добавить комментарий, который будет отображаться в виде всплывающей подсказки при наведении курсора на картинку.
Дело в том, что сторонние сервисы хранят картинки ограниченное время и следующий пользователь, который прочтёт Ваше сообщение через месяц уже не сможет понять о чём речь. А на mql5.com картинки будут храниться всегда.
Добрый день!
После смены брокера на B2B не могу подписываться на торговые сигналы. После стандартной процедуры подписки через терминал, оплаты через MQL, ничего не происходит. Появляется окно сигнала , больше никаких сообщений нет. - журнал выглядит следующим образом. - в настройках сигнал не появляется.
Вопрос №1: в терминале Сервис - Настройки - вкладка Сообщество заполнена?
Добрый день!
После смены брокера на B2B не могу подписываться на торговые сигналы. После стандартной процедуры подписки через терминал, оплаты через MQL, ничего не происходит. Появляется окно сигнала , больше никаких сообщений нет. - журнал выглядит следующим образом. - в настройках сигнал не появляется.
Вопрос №2: нужен журнал терминала в виде текстового файла приложенного к сообщению.
Переходите во вкладку "Журнал" - правый клик и меню "Открыть" - откроется проводник с папкой в которой лежат лог-файлы. Прикрепите лог файл к сообщению.
Ответ 1: Вкладка сообщество заполнена
Ответ 2: журнал прикрепил
Ответ 1: Вкладка сообщество заполнена
Ответ 2: журнал прикрепил
Вопрос №3: Деньги сняло за сигнал?
Вопрос №4: Покажите пожалуйста скриншот вкладки "Сигналы":
Вопрос №5: Вы производите поиск сигнала прямо в терминале?
Вопрос №5: Вы производите поиск сигнала прямо в терминале?
Ответ 5: да
Может свяжемся через скайп. Я сделаю демонстрацию экрана, и так будет гораздо быстрее
Все заработало, через несколько часов. Спасибо
Это не я :)
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Добрый день!
После смены брокера на B2B не могу подписываться на торговые сигналы. После стандартной процедуры подписки через терминал, оплаты через MQL, ничего не происходит. Появляется окно сигнала , больше никаких сообщений нет. - журнал выглядит следующим образом. - в настройках сигнал не появляется.