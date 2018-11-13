Пирамидинг. Стратегии для разгона депозита. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
)))
мартин сливает, потому что ты хочешь больше, чем удвоится.
И? Это как-то стыдно для тебя - хотеть больше?) Ты знаешь рецепт и молчишь, снисходительно паря над смертными)?
Пирамидинг это искусство как у этого артиста. Постоянные тренировки и опыт.
но пирамида на рынках имеет природную свойственность падать быстрее чем расти...
У меня подход к торговле с пирамидингом. При этом в основном торговля внутри дня. Работает МОЙ советник под присмотром. Результаты есть начиная еще с 2014 года. Стиль торговли агрессивный. Долив за движением, от этого и более 90% прибыльных трейдов. Торговля круглосуточная... ***
Мне нравиться). Но интересно какие результаты при предстоящих просадках. Стоп у ордеров общий или отсутствует? Трал?
Мне нравиться). Но интересно какие результаты при предстоящих просадках. Стоп у ордеров общий или отсутствует? Трал?
Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка.
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг.
Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка.
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг.
Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли.
На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...
Н
Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли.
На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...
Н
И где тут пирамидинг на картинке?
Тут помоему четкий мартингейлинг а не пирамидинг)
И где тут пирамидинг на картинке?
Тут помоему четкий мартингейлинг а не пирамидинг)
Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка.
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг.
Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли.
На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...
Н
Приветствую!
Расширят спред в 10х...20х на таких шпильках.