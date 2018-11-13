Пирамидинг. Стратегии для разгона депозита. - страница 5

Новый комментарий
 
hartmann:

)))


мартин сливает, потому что ты хочешь больше, чем удвоится.

И? Это как-то стыдно для тебя - хотеть больше?) Ты знаешь рецепт и молчишь, снисходительно паря над смертными)?

 
У меня подход к торговле с пирамидингом. При этом в основном торговля внутри дня. Работает МОЙ советник под присмотром. Результаты есть начиная еще с 2014 года. Стиль торговли агрессивный. Долив за движением, от этого и более 90% прибыльных трейдов. Торговля круглосуточная... ***
 

Пирамидинг это искусство как у этого артиста. Постоянные тренировки и опыт.

t44

но пирамида на рынках имеет природную  свойственность падать быстрее чем расти...

t45

 
Nikolay Bosuy:
У меня подход к торговле с пирамидингом. При этом в основном торговля внутри дня. Работает МОЙ советник под присмотром. Результаты есть начиная еще с 2014 года. Стиль торговли агрессивный. Долив за движением, от этого и более 90% прибыльных трейдов. Торговля круглосуточная... ***

Мне нравиться). Но интересно какие результаты при предстоящих просадках. Стоп у ордеров общий или отсутствует? Трал?

 
Mikhail Nazarenko:

Мне нравиться). Но интересно какие результаты при предстоящих просадках. Стоп у ордеров общий или отсутствует? Трал?

Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка. 
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг. 

 
Nikolay Bosuy:

Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка. 
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг.  

Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли. 


На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...


Н

 
Denis Tarasov:

Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли. 


На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...


Н

И где тут пирамидинг на картинке?

Тут помоему четкий мартингейлинг а не пирамидинг)

[Удален]  
ilvic:

И где тут пирамидинг на картинке?

Тут помоему четкий мартингейлинг а не пирамидинг)

Это не пирамидинг и не Мартин. Скорее всего новая система "лапша"
 
Nikolay Bosuy:

Стоп эдакое понятие растяжимое. Есть такое выражение: Если хочешь узнать куда идет рынок - открой сделку. Так и тут - если вижу что идет "не туда", крою все ордера и дальше оцениваю ситуацию. Вообще сам задаю направление редко, в основном это делает сам автомат. Но иногда нужно корректировать, так как "мало ли"... Просадки напрямую зависят от целей по прибыли. Понятное дело если ты делаешь +100500% нельзя рассчитывать на просадку не более 10%. Трал не используется вовсе. Есть цели по цене, при их достижению все сделки по паре закрываются. Пирамида в виде сетки, через заданный шаг, без заумных ровней и доливах на откатах. Благо советник позволяет настроить все что угодно, любые нюансы под любой стиль торговли настраиваются. В советнике есть несколько режимов работы - ручной, полуавтомат, и автомат который включает в себя четыре торговых алгоритма на все случаи рынка. 
В моем профиле можете найти мониторинги текущих счетов, можете видеть результаты на реале. Так например вчера закрыл счет инвестора на котором 16.10.2018 начал с 3000$ и закончил вчера с результатом +37500$. При этом деньги успешно сняты, ни один брокер не откажет в снятии и никогда не аннулирует торговый результат с таким подходом к торговле. Таких счетов накопилось много в предыдущих моих проектах примерно с 2014 года...
В общем дерзайте. Заработать можно и тем более с таким подходом как пирамидинг. 

Николай, 
Скажите при построении пирамиды вы как то защищаете уже открытые позиции
Я пробовал строить пирамиду, не переводя в безубыток открытые позиции, и бывало что всю пирамиду разворачивало и получался большой убыток. 
 
Denis Tarasov:

Доброго времени. С недавних пор написали вместе со знакомым программистом своего советника в стиле пирамидинга с элементами наращивания лота по движению цены. Результаты теста показывают солидный плюс. Только на днях поставил на центовый счет. Сперва система имела фильтр движения цены, но потом решил использовать чисто с математической точки зрения. Ясное дело что приходят мысли иногда как улучшить результат. Просмотрел ваш профиль. Скрины заоблачные - но вполне реальные как для математики. Одним словом - я солидарен в данном стиле торговли. 


На новостях - пусть пока и в тестовом режиме - можно выжмать очень солидно...


Н


Приветствую!

Расширят спред в 10х...20х  на таких шпильках. 

123456
Новый комментарий