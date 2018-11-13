Пирамидинг. Стратегии для разгона депозита. - страница 2

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Mikhail Nazarenko:
Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться и т.п.?

Для пирамидинга подходит одна-единственная стратегия, которую очень сложно алгоритмизировать. Например, цена идёт вверх по тренду. Потом упёрлась в сопротивление (уровень А), тестирует его несколько раз (порой раз 20) и пробивает. Идёт дальше до уровня В. Потом разворачивается и тестирует уровень А, но уже не как сопротивление, а как поддержку. Иногда прокалывает, но возвращается назад. В итоге пробить и закрепиться ниже не получается, разворачивается, снова идёт по тренду и пробивает уровень В. Вот здесь-то и делается доливка позиции. При этом стоп перемещается сразу под уровень А. Вот и всё. Если напишете самоиграйку, это будет лучший в мире торговый эксперт. Без иронии. А в чём проблема, это вы поймёте, понаблюдав за спредами перед важными новостями. Видите ли, вы там получите такую катавасию с бидами и асками, что говорить о критериях пробития-не пробития уровней будет бестолку. 

 
Sergey Vradiy:

Для пирамидинга подходит одна-единственная стратегия, которую очень сложно алгоритмизировать. Например, цена идёт вверх по тренду. Потом упёрлась в сопротивление (уровень А), тестирует его несколько раз (порой раз 20) и пробивает. Идёт дальше до уровня В. Потом разворачивается и тестирует уровень А, но уже не как сопротивление, а как поддержку. Иногда прокалывает, но возвращается назад. В итоге пробить и закрепиться ниже не получается, разворачивается, снова идёт по тренду и пробивает уровень В. Вот здесь-то и делается доливка позиции. При этом стоп перемещается сразу под уровень А. Вот и всё. Если напишете самоиграйку, это будет лучший в мире торговый эксперт. Без иронии. 

Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)

 
Vitaly Muzichenko:

Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)

Ну, все зависит от того, что понимать под "уровнем"... По идее - обычный фрактал - уже "подпирает" уровень...

 
Vitaly Muzichenko:

Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)

уровень

С помощью прибора - очень просто.

 
Vitaly Muzichenko:

Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)

половина, наивный, подавляющее большинство

 
Alexandr Murzin:

С помощью прибора - очень просто.

прошлый век, лазерный рулит


 
Alexander Bereznyak:

прошлый век, лазерный рулит


Нихрена он не рулит. Даже в пасмурную погоду на улице дальше 2 метров луча не видно, а в комнате на этом расстоянии такая ширина луча, что ни о какой точности речи и быть не может.

Разве что использовать перед монитором. )))

 
Mikhail Nazarenko:
Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться

Да много существует стратегий, но на самом деле все в твоей голове и руках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как быстро ты хочешь разогнаться?

 
Mikhail Nazarenko:
Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться и т.п.?

"конфетка" для новичков:

1. входишь в лонг, тянешь общий трал.

2. Трал выполз в безубыток - открываешь еще один ордер, сиречь доливаешь. (тянешь трал и так по кругу)

3. По сработке трала завершаешь всё, ждёшь следующей возможности и в п1

(далее опции)

2.1. открываешь всегда с риском =  %%от того что натралил (то есть той суммы которую уже точно не потереяшь), не меньше начального

2.2 открываешь не только при безубытке по последней сделке, а при первой возможности на шаге трала. Как только получается что можно открыть сделку с заданным риском, так сразу и открываешь.

(совсем нюансы)

с ростом общей позиции, трал замедляешь,

заманушка - рискуешь только при первой сделке, всё остальное время просто пускаешь прибыль в оборот.

а на самом деле - чтобы это сработало надо поймать момент когда рынок резво пойдёт в нужную сторону, практически без откатов. Если такие моменты умеешь ловить, то  более разумно входить большим лотом и частями его закрывать.  А если не умеешь, то п1 сожрёт любой депозит :-)

 
Ruslan Kuznetsov:

Да много существует стратегий, но на самом деле все в твоей голове и руках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как быстро ты хочешь разогнаться?

Хочу мгновенно) Чем быстрее тем лучше. Какие твои предложения?

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