Пирамидинг. Стратегии для разгона депозита. - страница 2
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Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться и т.п.?
Для пирамидинга подходит одна-единственная стратегия, которую очень сложно алгоритмизировать. Например, цена идёт вверх по тренду. Потом упёрлась в сопротивление (уровень А), тестирует его несколько раз (порой раз 20) и пробивает. Идёт дальше до уровня В. Потом разворачивается и тестирует уровень А, но уже не как сопротивление, а как поддержку. Иногда прокалывает, но возвращается назад. В итоге пробить и закрепиться ниже не получается, разворачивается, снова идёт по тренду и пробивает уровень В. Вот здесь-то и делается доливка позиции. При этом стоп перемещается сразу под уровень А. Вот и всё. Если напишете самоиграйку, это будет лучший в мире торговый эксперт. Без иронии. А в чём проблема, это вы поймёте, понаблюдав за спредами перед важными новостями. Видите ли, вы там получите такую катавасию с бидами и асками, что говорить о критериях пробития-не пробития уровней будет бестолку.
Для пирамидинга подходит одна-единственная стратегия, которую очень сложно алгоритмизировать. Например, цена идёт вверх по тренду. Потом упёрлась в сопротивление (уровень А), тестирует его несколько раз (порой раз 20) и пробивает. Идёт дальше до уровня В. Потом разворачивается и тестирует уровень А, но уже не как сопротивление, а как поддержку. Иногда прокалывает, но возвращается назад. В итоге пробить и закрепиться ниже не получается, разворачивается, снова идёт по тренду и пробивает уровень В. Вот здесь-то и делается доливка позиции. При этом стоп перемещается сразу под уровень А. Вот и всё. Если напишете самоиграйку, это будет лучший в мире торговый эксперт. Без иронии.
Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)
Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)
Ну, все зависит от того, что понимать под "уровнем"... По идее - обычный фрактал - уже "подпирает" уровень...
Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)
С помощью прибора - очень просто.
Здесь половина не умеет определять уровни, а вы им ещё и о тренде)
половина, наивный, подавляющее большинство
С помощью прибора - очень просто.
прошлый век, лазерный рулит
прошлый век, лазерный рулит
Разве что использовать перед монитором. )))
Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться
Да много существует стратегий, но на самом деле все в твоей голове и руках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как быстро ты хочешь разогнаться?
Интересуют стратегии с добавлением к позиции в профите, или сетки ордеров в профит. Какие есть нюансы торговли? Где можно ознакомиться и т.п.?
"конфетка" для новичков:
1. входишь в лонг, тянешь общий трал.
2. Трал выполз в безубыток - открываешь еще один ордер, сиречь доливаешь. (тянешь трал и так по кругу)
3. По сработке трала завершаешь всё, ждёшь следующей возможности и в п1
(далее опции)
2.1. открываешь всегда с риском = %%от того что натралил (то есть той суммы которую уже точно не потереяшь), не меньше начального
2.2 открываешь не только при безубытке по последней сделке, а при первой возможности на шаге трала. Как только получается что можно открыть сделку с заданным риском, так сразу и открываешь.
(совсем нюансы)
с ростом общей позиции, трал замедляешь,
заманушка - рискуешь только при первой сделке, всё остальное время просто пускаешь прибыль в оборот.
а на самом деле - чтобы это сработало надо поймать момент когда рынок резво пойдёт в нужную сторону, практически без откатов. Если такие моменты умеешь ловить, то более разумно входить большим лотом и частями его закрывать. А если не умеешь, то п1 сожрёт любой депозит :-)
Да много существует стратегий, но на самом деле все в твоей голове и руках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как быстро ты хочешь разогнаться?
Хочу мгновенно) Чем быстрее тем лучше. Какие твои предложения?