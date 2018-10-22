Нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?
- Предложение для маркета !
- Маркет
- Анналы форума mql5.com
Вынес предложение для маркета в отдельный опрос, нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?
То есть человек скачал продукт, не важно купил, арендовал или бесплатно получил. Через 7 дней, например, ему приходит письмо с просьбой оценить скачанный продукт. Или приходит сообщение тут на сайте.
Такой метод давно используется в крупных маркетах, нужно ли это тут ?
Может есть смысл добавить кнопку в покупках Отзыв ?
Вынес предложение для маркета в отдельный опрос, нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?
То есть человек скачал продукт, не важно купил, арендовал или бесплатно получил. Через 7 дней, например, ему приходит письмо с просьбой оценить скачанный продукт. Или приходит сообщение тут на сайте.
Такой метод давно используется в крупных маркетах, нужно ли это тут ?
нужна просто обратная связь..пусть даже неким образом обезличенная. В идеале конечно не-обезличенная (есть такой принцип "знать своего клиента". кстати более из финансовой сферы - там это жёсткое требование)
чтобы продавец мог хотя-бы обратится к покупателям с письмом например
всё равно не будут писать(
1 кто нашёл что то стоящее - не захочет рассказывать это другим боясь что сломается) и из жадности.
2 кто купил и потерял на этом по любой причине - не захочет себя ставить на все общее обозрение как проигравшего.
вариант заботы покупателей друг о друге не частое явление, каждый сам за себя.
маркетинговая наглость в продвижении 'всего' надоедает.
я думаю такая рассылка пользователями частично будет восприниматься как спам(
но проголосовал ЗА)
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Да, нужна
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Нет, не нужна
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Нужно придумать что то другое
Зачем добавлять ещё один канал для СПАМА? Достаточно заходить в терминале во вкладку "Маркет" и видеть - есть ли новые версии: Где можно увидеть свои покупки
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Отзывы действительно очень редкие.
Они никак не связаны с количеством продаж.
Даже те пользователи, которым точно (100%) нравится продукт - редко оставляют отзыв:
- То они не знают как.
- То не видят кнопку оставить отзыв.
- То у них не получается поставить звездочку.
- То они воспринимают вкладку отзывы , как страницу с вопросом. И как я должен в отзыве оставить ответ? - оставляю в обсуждении, а в отзывах висит вопрос и дальше.
И напрягать их не хочется.
Все обсуждение и отзывы продуктов происходит в ЛС. Это уже надоело маленько. Все пишут в ЛС (те кто купил).
Я еще понимаю, если только собираются купить. Но если уже куплен продукт, зачем писать в ЛС все вопросы?
7 дней конечно маловато будет для составления общей картины. Да и спамить не рекомендуется. Действительно сейчас рекламы везде с переизбытком.
У меня малые играют на планшете. Я разрешаю 1 час в день. Но когда беру планшет то просто в шоке - Там показывается реклама, совсем не детская.
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