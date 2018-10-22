Нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?

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Вынес предложение для маркета в отдельный опрос, нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?

То есть человек скачал продукт, не важно купил, арендовал или бесплатно получил. Через 7 дней, например, ему приходит письмо с просьбой оценить скачанный продукт. Или приходит сообщение тут на сайте.

Такой метод давно используется в крупных маркетах, нужно ли это тут ?

Может есть смысл добавить кнопку в покупках Отзыв ?


 
Vladimir Pastushak:

Вынес предложение для маркета в отдельный опрос, нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ?

То есть человек скачал продукт, не важно купил, арендовал или бесплатно получил. Через 7 дней, например, ему приходит письмо с просьбой оценить скачанный продукт. Или приходит сообщение тут на сайте.

Такой метод давно используется в крупных маркетах, нужно ли это тут ?

нужна просто обратная связь..пусть даже неким образом обезличенная. В идеале конечно не-обезличенная (есть такой принцип "знать своего клиента". кстати более из финансовой сферы - там это жёсткое требование)

чтобы продавец мог хотя-бы обратится к покупателям с письмом например

 
Проголосовал за - нужна. Такая обратная связь нужна, т.к. создается впечатление, что отзывы просто так (без каких то преференций со стороны продавца) никто не пишет. Такие письма позволили бы, во всяком случае, увеличить процент объективных отзывов. 
 

всё равно не будут писать(
1 кто нашёл что то стоящее - не захочет рассказывать это другим боясь что сломается) и из жадности.
2 кто купил и потерял на этом по любой причине - не захочет себя ставить на все общее обозрение как проигравшего.
вариант заботы покупателей друг о друге не частое явление, каждый сам за себя.

век сейчас специфичный, всё такое умное .. всё тебе что то навязывает .. в телефоне почти каждое приложение тулит какой то хлам, всё друг с другом связано.
маркетинговая наглость в продвижении 'всего' надоедает.
я думаю такая рассылка пользователями частично будет восприниматься как спам(
но проголосовал ЗА)
 
Vladimir Pastushak:
  • Да, нужна
  • Нет, не нужна
  • Нужно придумать что то другое
Ещё спама). В самом продукте можно оставить такое предложение, в месте где указывается обычно авторство, краткое описание и д.р. Только в самом рабочем интерфейсе этого не должно быть.
Лучше спрашивайте то, что ещё они хотели бы видеть в продукте. Про финансы вам никто ничего не скажет.
 
Если и стоит добавлять назойливые сообщения для покупателя, то эта функция должна быть отключаемая.
 

Зачем добавлять ещё один канал для СПАМА? Достаточно заходить в терминале во вкладку "Маркет" и видеть - есть ли новые версии: Где можно увидеть свои покупки

toolbox_market_purchases

Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - MetaTrader 5
Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В Маркете доступны тысячи продуктов для торговой платформы. Среди них есть торговые роботы, технические индикаторы, а также полезные утилиты. В Маркете можно не только купить, но и скачать бесплатно множество полезных торговых приложений. В Маркете представлены тысячи продуктов. Данный раздел поможет вам не потеряться во всем многообразии...
 
Ставишь себе на смартфон полезную программу, а она начинает тебе, даже будучи не запущенной, втулять рекламу типа "купи тапочки, трусы и ежа на стул". Просто тупо удаляешь её - вся её полезность нивелируется её назойливыми предложениями хлама. То же самое будет ожидать и программы из маркета, которые с заискиванием будут тебе раз в неделю предлагать звёздочку нарисовать на борту.
 

Отзывы действительно очень редкие. 

Они никак не связаны с количеством продаж. 

Даже те пользователи, которым точно (100%) нравится продукт - редко оставляют отзыв:

  1. То они не знают как.
  2. То не видят кнопку оставить отзыв.
  3. То у них не получается поставить звездочку. 
  4. То они воспринимают вкладку отзывы , как страницу с вопросом. И как я должен в отзыве оставить ответ? - оставляю в обсуждении, а в отзывах висит вопрос и дальше. 

И напрягать их не хочется. 


Все обсуждение и отзывы продуктов происходит в ЛС. Это уже надоело маленько. Все пишут в ЛС (те кто купил).

Я еще понимаю, если только собираются купить. Но если уже куплен продукт, зачем писать в ЛС все вопросы?


7 дней конечно маловато будет для составления общей картины.  Да и спамить не рекомендуется. Действительно сейчас рекламы везде с переизбытком. 

У меня малые играют на планшете. Я разрешаю 1 час в день. Но когда беру планшет то просто в шоке - Там показывается реклама, совсем не детская. 

 
Не надо никаких рассылок. Это совершенно бесящее явление. Купил что то, потом начинается - купи еще, мы передали инфу о тебе нашим партнерам и они тоже будут присылать тебе "крайне интересные и полезные" предложения... И т.д. и т.п. Для противодействия этой дряни - рассылкам и придуманы сервисы временных почтовых адресов.
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