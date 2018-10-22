Нужны ли рассылки писем для скачавших, купивших, арендовавших продукт в маркете с напоминанием об отзыве ? - страница 2
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Может есть смысл добавить кнопку отзыв в покупках ?
Может есть смысл добавить кнопку отзыв в покупках ?
вот за это плюсую. а рассылки это раздражающий спам
Может есть смысл добавить кнопку отзыв в покупках ?
+1
И еще кнопку - задать вопрос - и ссылку на обсуждение, а не в ЛС