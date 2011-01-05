L2,L3 кеши и оптимизация в mt5. Просветите.
В статье Новые возможности с MetaTrader 5 описаны основные преимущества новой платформы:
Многопоточная оптимизация
Современные компьютеры давно уже имеют от двух до 8 ядер для вычислительных задач, а операционные системы позволяют распределять нагрузку по ядрам при наличии соответствующего программного обеспечения. Тестер в терминале MetaTrader 5 сразу же был спланирован таким образом, чтобы можно было задействовать все доступные ядра компьютера для оптимизации входных параметров экспертов. Терминал автоматически создает по одному локальному агенту тестирования на каждое доступное ядро, а пользователь может выбрать какие ядра использовать.
Таким образом, время оптимизации на многоядерном компьютере уменьшается во много раз, тестер автоматически раздает каждому агенту тестирования параметры и интервал для очередного прохода. Но и это еще не все - можно задействовать любые доступные компьютеры, как по локальной сети, так и через Интернет. Для этого достаточно установить на удаленный компьютер необходимое число агентов тестирования с помощью утилиты MetaTester.exe.
Таким
образом, можно превратить локальную сеть компании в огромную
вычислительную сеть и использовать все вычислительные ресурсы на 100%.
Необходимую для тестирования историю удаленный агент получает от
тестера, таким образом, многократных обращений к серверу нет. Доступ к
удаленным агентам надежно защищен паролем.
замечательно
а L3 даёт сильный прирост производительности?
замечательно
а L3 даёт сильный прирост производительности?
то есть мелкий прирост? и мне лучше уделить выбору l2-кешу?
Или на число ядер и частоте для оптимизации.
Так же тесты показывали превосходство интелов над амд при сходных частотах :)
модели Intel Gulftown лучшее решение?
Это даст существенный прирост при одиночном тестировании. А шесть ядер даст быструю оптимизацию.
Если у вас есть финансовая возможность, конечно лучше его взять.
Несомненно, серия i7, замечательно подойдет, особенно за счет динамического увеличения частоты одного ядра, при малом задействовании других.
Это даст существенный прирост при одиночном тестировании. А шесть ядер даст быструю оптимизацию.
Если у вас есть финансовая возможность, конечно лучше его взять.
Я себе вот такого покемона взял - CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, вполне доволен (особо если сравнить с ценой на это чудо - CPU Intel Core i7-980X Extreme 3.33 ГГц)
Не люблю AMD, слишком уж они нежные в плане температуры, сколько компов с амд видел/чинил, почти все в чем-нибудь да глючили.
Если для себя, всегда AMD выберу (на счет охлаждения - а не надо их в МИКРОКОРПУСА пихать), на фирму или знакомым навязывать не буду.
Обслуживал и AMD и Int, у них есть и достоинства и недостатки. тут дело индивидуального выбора...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Чем хороши процы с L3?