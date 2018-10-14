Советник 2006 года. Можете его завести?
ошибок не много было
Файлы:
FarhadCrab4.mq4 47 kb
Ivan Butko:
Открывает по стопицот сделок за раз. Не пойму его логику.
Но при этом результаты положительные.
Есть скрытые комментариями куски кода. Любопытно посмотреть на результаты в последнем билде МТ. Либо просто - отключив открытие множества сделок.
Открывает по стопицот сделок за раз. Не пойму его логику.
Но при этом результаты положительные.
Есть скрытые комментариями куски кода. Любопытно посмотреть на результаты в последнем билде МТ. Либо просто - отключив открытие множества сделок.
мусор, забудьте это
Iurii Tokman:
ошибок не много было
ошибок не много было
Спасибо!
Aleksandr Ionov:
мусор, забудьте это
Спасибо за отзыв, разок проверю)
Iurii Tokman:
ошибок не много было
ошибок не много было
К сожалению, ничего не изменилось. По-прежнему открывает в месте сигнала стопицот сделок(
Ivan Butko:
К сожалению, ничего не изменилось. По-прежнему открывает в месте сигнала стопицот сделок(
сигнал - пересечение 2-х линий?
удивляться нечему, это стандарт
Renat Akhtyamov:
удивляться нечему, это стандарт
сигнал - пересечение 2-х линий?
удивляться нечему, это стандарт
Нее, там их штук пять индикаторов. Я, конечно, в индюки не верю, но мало ли, какая-нибудь волшебная логика их совместит. Да ещё просто положительный результат вылетает, но при этом открываются много сделок в одном месте, что недопустимо
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Но при этом результаты положительные.
Есть скрытые комментариями куски кода. Любопытно посмотреть на результаты в последнем билде МТ. Либо просто - отключив открытие множества сделок.