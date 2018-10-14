Советник 2006 года. Можете его завести?

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Открывает по стопицот сделок за раз. Не пойму его логику. 

Но при этом результаты положительные.

Есть скрытые комментариями куски кода. Любопытно посмотреть на результаты в последнем билде МТ. Либо просто - отключив открытие множества сделок.
Файлы:
FarhadCrab3.mq4  48 kb
 
ошибок не много было
Файлы:
FarhadCrab4.mq4  47 kb
 
Ivan Butko:
Открывает по стопицот сделок за раз. Не пойму его логику. 

Но при этом результаты положительные.

Есть скрытые комментариями куски кода. Любопытно посмотреть на результаты в последнем билде МТ. Либо просто - отключив открытие множества сделок.

мусор, забудьте это

 
Iurii Tokman:
ошибок не много было

Спасибо!

 
Aleksandr Ionov:

мусор, забудьте это

Спасибо за отзыв, разок проверю)

 
Iurii Tokman:
ошибок не много было

К сожалению, ничего не изменилось. По-прежнему открывает в месте сигнала стопицот сделок(

 
Ivan Butko:

К сожалению, ничего не изменилось. По-прежнему открывает в месте сигнала стопицот сделок(

сигнал - пересечение 2-х линий?

удивляться нечему, это стандарт

 
Renat Akhtyamov:

сигнал - пересечение 2-х линий?

удивляться нечему, это стандарт

Нее, там их штук пять индикаторов. Я, конечно, в индюки не верю, но мало ли, какая-нибудь волшебная логика их совместит. Да ещё просто положительный результат вылетает, но при этом открываются много сделок в одном месте, что недопустимо

 
Ivan Butko:

... Да ещё просто положительный результат вылетает..

потому что нет СЛ


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