Какие данные вы подаёте на вход нейросети? - страница 2
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У меня вообще комбинация обычных индикаторов и НС. НС используется примерно как обучаемая логика. Вместо того, чтобы логику самому писать и настраивать.
У меня вообще комбинация обычных индикаторов и НС. НС используется примерно как обучаемая логика. Вместо того, чтобы логику самому писать и настраивать.
все равно, это и есть паттерны из значений индикаторов и самой цены. Грубо говоря вы обучаете НС шаблонам, когда продавать, когда покупать на индикаторах, то есть паттернам. Но в таком случае не решается основная проблема, все это постоянно приходится перенастраивать.
Это просто ,чтобы усилия на программирование снизить.
все равно, это и есть паттерны из значений индикаторов и самой цены. Грубо говоря вы обучаете НС шаблонам, когда продавать, когда покупать на индикаторах, то есть паттернам. Но в таком случае не решается основная проблема, все это постоянно приходится перенастраивать.
Это просто ,чтобы усилия на программирование снизить.
Да, именно, чтобы меньше программировать. Вы же сами писали ранее, что рынок меняется и ничего устойчивого. Следовательно любую систему придется периодически перенастраивать. Так чего дергаться.))
Писал в другой теме - срок жизни системы около 2-х лет. Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса.
Про всякие самообучающиеся говорить не будем.))
Да, именно, чтобы меньше программировать. Вы же сами писали ранее, что рынок меняется и ничего устойчивого. Следовательно любую систему придется периодически перенастраивать. Так чего дергаться.))
Писал в другой теме - срок жизни системы около 2-х лет. Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса.
Про всякие самообучающиеся говорить не будем.))
я наоборот самоадаптирующиеся системы разрабатываю, поэтому и смотрим по разному на нееросеть) с разных сторон. Вообще я думаю что нееросеть можно заставить устойчиво работать без вмешательства человека, но нужно решать не только что подавать на вход, но и решить проблему самообучения. Даже намного важнее не входные данные, а модель самообучения.
я наоборот самоадаптирующиеся системы разрабатываю, поэтому и смотрим по разному на нееросеть) с разных сторон. Вообще я думаю что нееросеть можно заставить устойчиво работать без вмешательства человека, но нужно решать не только что подавать на вход, но и решить проблему самообучения. Даже намного важнее не входные данные, а модель самообучения.
Вы тоже правы, если иметь в виду самообучающиеся - адаптивные. Но я это себе плохо представляю.
Имхо, 1.5-2 года вполне достаточный срок службы для системы, а там что-нибудь придумается.))
С нееросетью проблемка есть. Она хорошо обучается, когда есть устойчивые паттерны. Например собака на фото может быть такой, такой и такой, найди собаку. Или варианты проще. Но на рынке устойчивых паттернов нет, они все исчезают и появляются. Поэтому вы попробуйте конечно, но... крайне мало вероятно что получится.
Максим, на рынке есть устойчивый паттерн – это синтез таймфреймов. Точнее – паттерн 123(АВС). Он появляется всегда, поскольку является фундаментальным элементом строения графика. Т.е., график цены сам состоит из зигзагов (назовём их авс, - классика - импульс-коррекция-импульс). Его легче идентифицировать на парах машек (спасибо Алексею Никольскому), но мониторить с утра до вечера график не хочется, хочется на автомате попробовать. И в связи с этим вопрос: может ли нейросеть находить эти паттерны и, соответственно, давать сигнал (если индикатор) либо советник (торговать)?
Логика проста: входим в тренде от коррекции. 20 пересекает 80 вверх, затем 5 пересекает 20 вниз (пошла лёгкая коррекция старшей пары 20-80 и сильная коррекция 5-20), затем 5 обратно пересекает 20 вверх (20 не должна была пересекаться с 80 за это время), затем 5 снова разворачивается к 20, но не пересекает (не хватает сил на коррекцию, разворачивается в сторону 20-80 и стреляет по тренду), пробивает свой последний экстремум - вход на бай. И Обратно зеркально.
Нейросеть, как вы сказали, не прогнозирует, а выявляет. Может быть, выявит эти паттерны?
Нейросеть, как вы сказали, не прогнозирует, а выявляет. Может быть, выявит эти паттерны?
Выявит.
1. если правильно подготовить данные для НС.
2. Если эти паттерны действительно реально существуют, а не из цикла - что-то на что-то всегда похоже.(с) Т.е., не являются плодом нашего воображения.
Максим, на рынке есть устойчивый паттерн – это синтез таймфреймов. Точнее – паттерн 123(АВС). Он появляется всегда, поскольку является фундаментальным элементом строения графика. Т.е., график цены сам состоит из зигзагов (назовём их авс, - классика - импульс-коррекция-импульс). Его легче идентифицировать на парах машек (спасибо Алексею Никольскому), но мониторить с утра до вечера график не хочется, хочется на автомате попробовать. И в связи с этим вопрос: может ли нейросеть находить эти паттерны и, соответственно, давать сигнал (если индикатор) либо советник (торговать)?
Логика проста: входим в тренде от коррекции. 20 пересекает 80 вверх, затем 5 пересекает 20 вниз (пошла лёгкая коррекция старшей пары 20-80 и сильная коррекция 5-20), затем 5 обратно пересекает 20 вверх (20 не должна была пересекаться с 80 за это время), затем 5 снова разворачивается к 20, но не пересекает (не хватает сил на коррекцию, разворачивается в сторону 20-80 и стреляет по тренду), пробивает свой последний экстремум - вход на бай. И Обратно зеркально.
Нейросеть, как вы сказали, не прогнозирует, а выявляет. Может быть, выявит эти паттерны?
Для такого и без нееросети алгоритм придумать можно. Попробуйте ,может получится. Давно еще занимался таким паттерном, индикатор делал, пытался искать повторяющиеся закономерности, не нашел.
Для такого и без нееросети алгоритм придумать можно. Попробуйте ,может получится. Давно еще занимался таким паттерном, индикатор делал, пытался искать повторяющиеся закономерности, не нашел.