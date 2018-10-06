ВИРТУАЛЬНАЯ РЫБАЛКА НА GBP/USD
Вставьте, пожалуйста, рисунки в текст - сейчас (когда рисунки прикреплены в качестве багажа к сообщению) никто не будет их открывать и смотреть, так как это архинеудобно.
А в чём неудобство? У меня в хроме щёлкнул мышкой и картинка открывается.
А в чём неудобство? У меня в хроме щёлкнул мышкой и картинка открывается.
Да, но просмотр по одному изображению, что крайне не удобно при сравнении, да и щёлкать на каждое долго -открыл/посмотрел/закрыл/открыл/посмотрел...
P.S. Для админов: Я уже предлагал, но как-то осталось без внимания, а именно сама реализация просмотра изображений. Более правильно в юзабилити, а это с моих наблюдений в сети, делать закрытие изображения не только по крестику, или за пределами, а ПОВТОРНЫМ кликом по изображению в любом месте.
Пожалуйста, рассмотрите этот вариант!
Вставьте, пожалуйста, рисунки в текст - сейчас (когда рисунки прикреплены в качестве багажа к сообщению) никто не будет их открывать и смотреть, так как это архинеудобно.
Я и хотел так сделать, но получилось только так. Может подскажете как сделать? А то действительно лучше сразу чтобы глаз видел, а не щелкать по ссылкам)Все разобрался)
Я и хотел так сделать, но получилось только так. Может подскажете как сделать? А то действительно лучше сразу чтобы глаз видел, а не щелкать по ссылкам)Все разобрался)
А теперь если Вы предварительно сохраните скриншот каждого графика, но так, чтобы его ширина была <= 750 пикселей и заново выложите - будет вообще смотреться красиво и профессионально.
Почему лучше сделать так? Потому что нужен именно график, а не скриншот всего терминала с окнами.
Примеры сделок в скриншотах с подробным разъяснением:
Первое впечатление - ОЧЕНЬ СЛОЖНО!!! :
1. Море таймфреймов...
2. Море индикаторов...
3. Сложность в совмещении результатов при таком обилии данных.
Выводы:
1. Без советника это не работает, так как обычный человек может запомнить и оценить не более 5 графиков, и то, что на них по паре индикаторов...
2. Все это можно ОЧЕНЬ СИЛЬНО упростить, без ущерба основной идее ( конечно, при желании )...
3. Не хватает статистики по этой стратегии... ( мотивация для дальнейшего просмотра материала )...
Первое впечатление - ОЧЕНЬ СЛОЖНО!!! :
1. Море таймфреймов...
2. Море индикаторов...
3. Сложность в совмещении результатов при таком обилии данных.
Выводы:
1. Без советника это не работает, так как обычный человек может запомнить и оценить не более 5 графиков, и то, что на них по паре индикаторов...
2. Все это можно ОЧЕНЬ СИЛЬНО упростить, без ущерба основной идее ( конечно, при желании )...
3. Не хватает статистики по этой стратегии... ( мотивация для дальнейшего просмотра материала )...
1. ну самые важные это м30-м15-м5 и м1, остальные в качестве фильтра
2. индикаторы использую только для определения дивергенций, скользящие средние. Остальные так, для красоты)
3. да нет, когда все совпадает, значит клюет, что тут сложного? только если может почти сразу противоположный сигнал быть, который окажется ложным, поэтому и нужны многие фильтры.
по поводу статистики, она будет видна при дальнейшей торговле, пока торгую по этому методу неделю.
а советникам не доверяю, так-же как не доверил бы ведение машины роботу)
А теперь если Вы предварительно сохраните скриншот каждого графика, но так, чтобы его ширина была <= 750 пикселей и заново выложите - будет вообще смотреться красиво и профессионально.
Почему лучше сделать так? Потому что нужен именно график, а не скриншот всего терминала с окнами.
в следующий раз так и сделаю)
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Примеры сделок в скриншотах с подробным разъяснением: