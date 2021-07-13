Советники: Мартингейл по индикатору RSI

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Мартингейл по индикатору RSI:

Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот

Мартингейл по индикатору RSI

Автор: Vladimir Khlystov

 

При тестировании ордера зависают на несколько месяцев. Стоп-лосс не срабатывает. Бывает, что и тейк не срабатывает. Ордер закрывается через несколько месяцев с убытком, но по тейку.

Владимир, проверьте пожалуйста код. Что-то там не то.

А так идея простая и здравая. Я бы ещё тайминг прикрутил сюда, чтобы торговать только в азиатскую и тихоокеанские сессии.

 
Boris Gulikov:

При тестировании ордера зависают на несколько месяцев. Стоп-лосс не срабатывает. Бывает, что и тейк не срабатывает. Ордер закрывается через несколько месяцев с убытком, но по тейку.

Владимир, проверьте пожалуйста код. Что-то там не то.

А так идея простая и здравая. Я бы ещё тайминг прикрутил сюда, чтобы торговать только в азиатскую и тихоокеанские сессии.

Для 5 значных котировок нужно увеличить стопы. Тестирование лучше проводить на всех тиках ТФ M1 - M5.

Если Вы тестируете не на всех тиках, а на контрольных точках, да еще и на ТФ меньше M5, то тики формируются скачкообразно и не дают выставить стоплосс или тейкпрофит в нужный момент.

 
Vladimir Khlystov:

Для 5 значных котировок нужно увеличить стопы. Тестирование лучше проводить на всех тиках ТФ M1 - M5.

Если Вы тестируете не на всех тиках, а на контрольных точках, да еще и на ТФ меньше M5, то тики формируются скачкообразно и не дают выставить стоплосс или тейкпрофит в нужный момент.

на сколько увеличить стопы для 5 знаков

 и тайм фрейм какой при тесте ставить
 
Vitaly Snarov:

на сколько увеличить стопы для 5 знаков

 и тайм фрейм какой при тесте ставить

Stoploss и Takeprofit увеличьте в 10 раз. Тф можете взять 5 -15 минут

 
 вот сет . но я сначала рси оптимизировал потом уже все вместе . вот один из результатов
 
вот общий файл с которого оптимизацию начинал.
 
вот оптимизация  по ней рабочий файл
 
Хорошо бы добавить туда трелинг профита отдельно для бая и для села
 
Eduard Gluhov:
Хорошо бы добавить туда трелинг профита отдельно для бая и для села

это возможно, но не в рамках этой ветки

 

Здравствуйте Владимир! Спасибо Вам что вы помогаете на волонтерских условиях всем нам) 

Провел исследования на предмет повысить вин рейт советнику и выяви что им нужно торговать только по тренду в одну сторону.

Ждать 2-3 стопа, только потом его включать. 

Добавьте пожалуйста в советник две функции.

Первая советник начинает открывать сделку после N раз получения SL

Вторая функция, после N количества раз после получения SL включался martin.

Конечно не плохо было бы добавит динамический sl и tp который меняется от волатильности рынка а, так же параметры rsi.

Классические настройки по тренду, хорошо работают, от уровней 60 и 40. Тренд определял на W1 по индикатору Ишимоку

тест

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