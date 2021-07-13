Советники: Мартингейл по индикатору RSI
При тестировании ордера зависают на несколько месяцев. Стоп-лосс не срабатывает. Бывает, что и тейк не срабатывает. Ордер закрывается через несколько месяцев с убытком, но по тейку.
Владимир, проверьте пожалуйста код. Что-то там не то.
А так идея простая и здравая. Я бы ещё тайминг прикрутил сюда, чтобы торговать только в азиатскую и тихоокеанские сессии.
При тестировании ордера зависают на несколько месяцев. Стоп-лосс не срабатывает. Бывает, что и тейк не срабатывает. Ордер закрывается через несколько месяцев с убытком, но по тейку.
Владимир, проверьте пожалуйста код. Что-то там не то.
А так идея простая и здравая. Я бы ещё тайминг прикрутил сюда, чтобы торговать только в азиатскую и тихоокеанские сессии.
Для 5 значных котировок нужно увеличить стопы. Тестирование лучше проводить на всех тиках ТФ M1 - M5.
Если Вы тестируете не на всех тиках, а на контрольных точках, да еще и на ТФ меньше M5, то тики формируются скачкообразно и не дают выставить стоплосс или тейкпрофит в нужный момент.
Для 5 значных котировок нужно увеличить стопы. Тестирование лучше проводить на всех тиках ТФ M1 - M5.
Если Вы тестируете не на всех тиках, а на контрольных точках, да еще и на ТФ меньше M5, то тики формируются скачкообразно и не дают выставить стоплосс или тейкпрофит в нужный момент.
на сколько увеличить стопы для 5 знакови тайм фрейм какой при тесте ставить
на сколько увеличить стопы для 5 знакови тайм фрейм какой при тесте ставить
Stoploss и Takeprofit увеличьте в 10 раз. Тф можете взять 5 -15 минут
Хорошо бы добавить туда трелинг профита отдельно для бая и для села
это возможно, но не в рамках этой ветки
Здравствуйте Владимир! Спасибо Вам что вы помогаете на волонтерских условиях всем нам)
Провел исследования на предмет повысить вин рейт советнику и выяви что им нужно торговать только по тренду в одну сторону.
Ждать 2-3 стопа, только потом его включать.
Добавьте пожалуйста в советник две функции.
Первая советник начинает открывать сделку после N раз получения SL
Вторая функция, после N количества раз после получения SL включался martin.
Конечно не плохо было бы добавит динамический sl и tp который меняется от волатильности рынка а, так же параметры rsi.
Классические настройки по тренду, хорошо работают, от уровней 60 и 40. Тренд определял на W1 по индикатору Ишимоку
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Мартингейл по индикатору RSI:
Советник открывает позиции по индикатору RSI после SL увеличивает лот
Автор: Vladimir Khlystov