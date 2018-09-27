По вашему мнению, на развитие какого сектора экономики следует тратить бОльшую часть ресурсов?

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  • 77% (44)
  • 9% (5)
  • 14% (8)
Всего проголосовало: 57
 
Бросай конфеты, булку, чай! Прими участие в голосовании!
 
Yevhenii Levchenko:
Бросай конфеты, булку, чай! Прими участие в голосовании!

С таким опросом, нужно идти на форум экономистов. 

 
Vitaly Muzichenko:

С таким опросом, нужно идти на форум экономистов. 

Если бы хотел опросить экономистов, туда бы и пошел...
 
Yevhenii Levchenko:
Если бы хотел опросить экономистов, туда бы и пошел...

Так здесь народ не компетентен в этих вопросах, какой смысл в опросе. Это всё-равно, что бабушек опрашивать каким способом лучше переводить деньги между разными платёжными системами. 

 
в офшорный
 
Vitaly Muzichenko:

Так здесь народ не компетентен в этих вопросах, какой смысл в опросе. Это всё-равно, что бабушек опрашивать каким способом лучше переводить деньги между разными платёжными системами. 

Это совершенно не важно. Вам народ делегировал представлять себя здесь на форуме? Пусть лучше они сами выскажутся голосованием или комментарием. Мне интересно знать, что люди думают по этому поводу.


А так, можно сказать что все почти во всем некомпетентны. И в чем-то это, скорее всего, будет правильно...

 
Olga Devitsyna:
в офшорный

в офшорный и так вкладываются активно

 
Maxim Romanov:

в офшорный и так вкладываются активно

Верно, слил счёт в ДЦ - пополнил бюджет офшора

 
Vitaly Muzichenko:

Верно, слил счёт в ДЦ - пополнил бюджет офшора

Я считаю, что надо финансировать в научные разработки и дальнейшее их продвижении на рынке. Так же очень и очень много запатентованных

разработок, которые пылятся и лежат мертвым грузом в закромах. Большие средства надо выделять на разработку программного обеспечения.

Огромные средства нужны для возрождения деревень и сельского хозяйства, этот сектор в последние пару десятков лет почти помер.

Одним ответом здесь не ограничиться. Надо много денег. Денег которые разворовали. Увы. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Я считаю, что надо финансировать в научные разработки и дальнейшее их продвижении на рынке. Так же очень и очень много запатентованных

разработок, которые пылятся и лежат мертвым грузом в закромах. Большие средства надо выделять на разработку программного обеспечения.

Огромные средства нужны для возрождения деревень и сельского хозяйства, этот сектор в последние пару десятков лет почти помер.

Одним ответом здесь не ограничиться. Надо много денег. Денег которые разворовали. Увы. 

Тогда уж в педагогику - для раскрытия талантов с детства.

Деньги конечно тоже имеют значение, но когда узнаешь все законные требования к фермерским хозяйством, сразу пропадет желание заниматься этим. Например, есть строгие требования к использующимся семенам. То есть, их надо покупать только в указанном месте и указанного типа. 

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