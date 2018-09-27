По вашему мнению, на развитие какого сектора экономики следует тратить бОльшую часть ресурсов?
- Методы торговли: плюсы и минусы
- По вашему мнению, является ли рациональным распоряжением средств торовля собственными деньгами на forex ? (для "розничных" клиентов)
- Судьба мировых валют в связи с кончиной доллара.
Бросай конфеты, булку, чай! Прими участие в голосовании!
С таким опросом, нужно идти на форум экономистов.
С таким опросом, нужно идти на форум экономистов.
Если бы хотел опросить экономистов, туда бы и пошел...
Так здесь народ не компетентен в этих вопросах, какой смысл в опросе. Это всё-равно, что бабушек опрашивать каким способом лучше переводить деньги между разными платёжными системами.
Так здесь народ не компетентен в этих вопросах, какой смысл в опросе. Это всё-равно, что бабушек опрашивать каким способом лучше переводить деньги между разными платёжными системами.
А так, можно сказать что все почти во всем некомпетентны. И в чем-то это, скорее всего, будет правильно...
в офшорный
в офшорный и так вкладываются активно
в офшорный и так вкладываются активно
Верно, слил счёт в ДЦ - пополнил бюджет офшора
Верно, слил счёт в ДЦ - пополнил бюджет офшора
Я считаю, что надо финансировать в научные разработки и дальнейшее их продвижении на рынке. Так же очень и очень много запатентованных
разработок, которые пылятся и лежат мертвым грузом в закромах. Большие средства надо выделять на разработку программного обеспечения.
Огромные средства нужны для возрождения деревень и сельского хозяйства, этот сектор в последние пару десятков лет почти помер.
Одним ответом здесь не ограничиться. Надо много денег. Денег которые разворовали. Увы.
Я считаю, что надо финансировать в научные разработки и дальнейшее их продвижении на рынке. Так же очень и очень много запатентованных
разработок, которые пылятся и лежат мертвым грузом в закромах. Большие средства надо выделять на разработку программного обеспечения.
Огромные средства нужны для возрождения деревень и сельского хозяйства, этот сектор в последние пару десятков лет почти помер.
Одним ответом здесь не ограничиться. Надо много денег. Денег которые разворовали. Увы.
Тогда уж в педагогику - для раскрытия талантов с детства.
Деньги конечно тоже имеют значение, но когда узнаешь все законные требования к фермерским хозяйством, сразу пропадет желание заниматься этим. Например, есть строгие требования к использующимся семенам. То есть, их надо покупать только в указанном месте и указанного типа.
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