Копирование сигналов
- Настройка копирования сигнала.
- Видео: Как работают торговые сигналы на платформе MetaTrader
- как идентично копировать лот ,какую нагрузку на депозит в сигналах нужно выставить при одинаковых депозитах?
Подскажите , как происходит копирование сигналов , к примеру депозит сигнальшика 10 000 $ я подписываюсь на сигнал у меня депо 2000$ , позиции будут открываться меньшим в пять раз лотом ( если это возможно ) или нет ?
Первый пост темы FAQ по сервису Сигналы.
Алгоритм округления процентов ступенчатый:
- Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
- Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
- Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
- Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
- Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
- Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.
Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?
Я заметил, что у вас на МТ5 нет вкладки VPS. Это значит, что у вас или не установлен Internet Explorer последней версии, или старый билд МТ5.
Например, у меня так -
а это у вас (взято с вашего скриншота) -
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Или может у вас 32-битная система (а для МТ5 надо 64-битную).
Чтобы это узнать (32-битная нерабочая для МТ5, или 64-битная) , перезагрузите (закройте и потом опять откройте) МТ5, и посмотрите во вкладке Журнал.
Например, это у меня:
2021.02.09 15:28:56.456 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2776 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.02.09 15:28:56.458 Terminal Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 69 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
И тут виден билд МТ5 (2776), написано IE11 (Internet Explorer 11 версия), и МТ5 64-битный.
Посмотрите, что там у вас.
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Еще - вкладка Сообщество.
Я заполнил своим форумным логином и форумным паролем, и проверил в журнале (успешно, или не успешно):
а у вас?
Ваш форумный логин elenagr
Вы этим профилем подписывались на сигнал? https://www.mql5.com/ru/users/elenagr
Тогда можете посмотреть вашу подписку тут https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions
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Наверное, у вас старый билд, или несколько моментов в совокупности.
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